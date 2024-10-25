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СМИ: ЕС может добавить не менее 45 судов в санкционные списки против России - 25.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ: ЕС может добавить не менее 45 судов в санкционные списки против России
СМИ: ЕС может добавить не менее 45 судов в санкционные списки против России - 25.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: ЕС может добавить не менее 45 судов в санкционные списки против России
Евросоюз может добавить не менее 45 судов в санкционные списки против России для ужесточения ограничения цен на российскую нефть, передает агентство Рейтер со... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T09:59+0300
2024-10-25T09:59+0300
экономика
россия
ес
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Евросоюз может добавить не менее 45 судов в санкционные списки против России для ужесточения ограничения цен на российскую нефть, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Неназванные источники добавили агентству, что ЕС планирует оказывать давление на страны, "в которых зарегистрированы нефтяные танкеры". "Ожидается, что по меньшей мере 45 судов будут добавлены в санкционный список ЕС, поскольку западные союзники стремятся ужесточить ограничение цен на российскую нефть, введенное в рамках G7 (в 2022 году - ред.)", - заявил агентству один неназванный источник. Как пишет агентство, ЕС также хочет расширить использование так называемого пункта "Нет России" в следующем раунде антироссийских санкций. Согласно материалу агентства, это обяжет дочерние компании компаний ЕС в третьих странах запретить реэкспорт в Россию некоторых товаров, в том числе имеющих двойное использование в военных целях, а также боеприпасов и огнестрельного оружия. Агентство добавляет, что несколько стран, а также Европейская комиссия стремятся еще больше ограничить импорт других энергоносителей в Европу из России, включая импорт сжиженного природного газа (СПГ). "Бельгия, Франция и другие страны обратились к ЕК с просьбой предложить пути увеличения отслеживания российского СПГ в блоке", - добавляет агентство. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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россия, ес
Экономика, РОССИЯ, ЕС
09:59 25.10.2024
 
СМИ: ЕС может добавить не менее 45 судов в санкционные списки против России

Reuters: ЕС может добавить не менее 45 судов в санкционные списки против России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Евросоюз может добавить не менее 45 судов в санкционные списки против России для ужесточения ограничения цен на российскую нефть, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Неназванные источники добавили агентству, что ЕС планирует оказывать давление на страны, "в которых зарегистрированы нефтяные танкеры".
"Ожидается, что по меньшей мере 45 судов будут добавлены в санкционный список ЕС, поскольку западные союзники стремятся ужесточить ограничение цен на российскую нефть, введенное в рамках G7 (в 2022 году - ред.)", - заявил агентству один неназванный источник.
Как пишет агентство, ЕС также хочет расширить использование так называемого пункта "Нет России" в следующем раунде антироссийских санкций. Согласно материалу агентства, это обяжет дочерние компании компаний ЕС в третьих странах запретить реэкспорт в Россию некоторых товаров, в том числе имеющих двойное использование в военных целях, а также боеприпасов и огнестрельного оружия.
Агентство добавляет, что несколько стран, а также Европейская комиссия стремятся еще больше ограничить импорт других энергоносителей в Европу из России, включая импорт сжиженного природного газа (СПГ).
"Бельгия, Франция и другие страны обратились к ЕК с просьбой предложить пути увеличения отслеживания российского СПГ в блоке", - добавляет агентство.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
Politico: ЕС может возобновить дискуссии об ужесточении санкций против РФ
21 октября, 09:06
 
ЭкономикаРОССИЯЕС
 
 
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