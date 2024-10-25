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ЦБ изменит ставки по операциям своп при продаже юаней за рубли

ЦБ изменит ставки по операциям своп при продаже юаней за рубли - 25.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ изменит ставки по операциям своп при продаже юаней за рубли

ЦБ РФ с 28 октября изменяет ставки по операциям своп при продаже юаней за рубли и устанавливает по операциям своп при продаже юаней ставку в размере ключевой,... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T14:55+0300

2024-10-25T14:55+0300

2024-10-25T14:55+0300

банк россии

своп

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ с 28 октября изменяет ставки по операциям своп при продаже юаней за рубли и устанавливает по операциям своп при продаже юаней ставку в размере ключевой, чтобы минимизировать влияние своих операций на рыночное ценообразование, следует из сообщения финансового регулятора. "Банк России с 28 октября 2024 года установил следующие процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой: по юаням для расчета своп-разницы - в размере ключевой ставки Банка России; по рублям для расчета своп-разницы — в размере ключевой ставки Банка России", - указывается в сообщении. Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте валютного свопа и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование, поясняет ЦБ. Ранее ЦБ РФ повысил с 16 сентября ставки по операциям своп при продаже юаней за рубли и установил следующие процентные ставки по операциям валютный своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой: по юаням для расчета своп-разницы — в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 12 процентных пунктов, по рублям для расчета своп-разницы - в размере ключевой ставки Банка России, уменьшенной на 1 процентный пункт.

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своп