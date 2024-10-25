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Исследование: 45% семей в отелях РФ платят за детей по взрослым тарифам - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Исследование: 45% семей в отелях РФ платят за детей по взрослым тарифам
Исследование: 45% семей в отелях РФ платят за детей по взрослым тарифам - 25.10.2024, ПРАЙМ
Исследование: 45% семей в отелях РФ платят за детей по взрослым тарифам
Порядка 45% российских туристов платят за проживание детей в отечественных отелях по взрослому тарифу и лишь 17% воспользовались бесплатным размещением в своей... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T05:31+0300
2024-10-25T05:31+0300
дети
отели
россия
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Порядка 45% российских туристов платят за проживание детей в отечественных отелях по взрослому тарифу и лишь 17% воспользовались бесплатным размещением в своей последней поездке, говорится в исследовании платформы Bronevik (входит в МТС Travel), которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там уточнили, что в исследовании приняли участие 1245 россиян в возрасте от 18 лет, совершившие за последние 12 месяцев поездки по России с детьми с бронированием объектов коллективного размещения. "Только 17% россиян смогли воспользоваться бесплатным размещением детей в туристическом жилье в своей последней поездке по стране. А 45% респондентов рассказали, что оплатили проживание детей по взрослому тарифу. Даже за малышей до трех лет заплатили по полному тарифу 27% путешественников, а за подростков 13-17 лет – уже 61% родителей. По 19% респондентов оплачивали размещение ребенка по детскому и семейному тарифам", - рассказали в сервисе. По словам исполнительного директора Bronevik.com Марины Гончаренко, это связано с настройками тарифов, которые зачастую не учитывают возраст гостей. "C одной стороны, проживание младенца в номере с родителями не создает для отеля дополнительной финансовой нагрузки. А с другой, затраты на содержание номера не снижаются вместе с возрастом гостя, если он занимает отдельное спальное место. Поэтому отельеры не торопятся делать скидки для маленьких гостей. На тонкую настройку детских политик идут те отели, которые стремятся привлечь семейную аудиторию и уделяют особое внимание работе с лояльностью гостей", - сказала она. Отмечается, что 65% россиян готовы выбрать более дорогое жилье, планируя поездку с ребенком. "При этом чаще всего на дополнительные траты готовы родители детей младшего возраста. Так, среди путешественников с малышами до трех лет, которые останавливались в отелях, 20% предпочли объекты с пятью звездами, в то время как родители детей 3-17 лет выбирали "пятерки" только в 8% случаев", - рассказали в сервисе. Исследование показало, что только четверть туристов пользовались дополнительными услугами и удобствами для детей (помимо питания) в туристическом жилье. Самые популярные среди них: игровая комната или площадка, детский бассейн и мастер-классы для детей. "Среди недостающих услуг чаще всего упоминали развлечения (игровые площадки и комнаты, анимацию, игрушки), полноценное спальное место для ребенка, специальные удобства в номере (горшок, подставка для ног, ванночка и другое) и детское меню в ресторане. Также встречались жалобы на полное отсутствие детской инфраструктуры и равнодушное отношение к маленьким гостям", - говорится в исследовании. Аналитики также выяснили, что половина (51%) путешественников с детьми посещали рестораны и кафе в тех отелях, в которых проживали. 84% из них сообщили, что всегда могли найти в меню блюда для своих детей, 13% рассказали, что подходящее для детей питание подобрать было трудно, а 4% пожаловались, что еда совсем не подходила для детей, заключили в сервисе.
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дети, отели, россия
дети, отели, РОССИЯ
05:31 25.10.2024
 
Исследование: 45% семей в отелях РФ платят за детей по взрослым тарифам

Bronevik: порядка 45% семей в отелях РФ приходится платить за детей по взрослым тарифам

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтдых горожан в Москве
Отдых горожан в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Порядка 45% российских туристов платят за проживание детей в отечественных отелях по взрослому тарифу и лишь 17% воспользовались бесплатным размещением в своей последней поездке, говорится в исследовании платформы Bronevik (входит в МТС Travel), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Там уточнили, что в исследовании приняли участие 1245 россиян в возрасте от 18 лет, совершившие за последние 12 месяцев поездки по России с детьми с бронированием объектов коллективного размещения. "Только 17% россиян смогли воспользоваться бесплатным размещением детей в туристическом жилье в своей последней поездке по стране. А 45% респондентов рассказали, что оплатили проживание детей по взрослому тарифу. Даже за малышей до трех лет заплатили по полному тарифу 27% путешественников, а за подростков 13-17 лет – уже 61% родителей. По 19% респондентов оплачивали размещение ребенка по детскому и семейному тарифам", - рассказали в сервисе.
По словам исполнительного директора Bronevik.com Марины Гончаренко, это связано с настройками тарифов, которые зачастую не учитывают возраст гостей. "C одной стороны, проживание младенца в номере с родителями не создает для отеля дополнительной финансовой нагрузки. А с другой, затраты на содержание номера не снижаются вместе с возрастом гостя, если он занимает отдельное спальное место. Поэтому отельеры не торопятся делать скидки для маленьких гостей. На тонкую настройку детских политик идут те отели, которые стремятся привлечь семейную аудиторию и уделяют особое внимание работе с лояльностью гостей", - сказала она.
Отмечается, что 65% россиян готовы выбрать более дорогое жилье, планируя поездку с ребенком. "При этом чаще всего на дополнительные траты готовы родители детей младшего возраста. Так, среди путешественников с малышами до трех лет, которые останавливались в отелях, 20% предпочли объекты с пятью звездами, в то время как родители детей 3-17 лет выбирали "пятерки" только в 8% случаев", - рассказали в сервисе.
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Исследование показало, что только четверть туристов пользовались дополнительными услугами и удобствами для детей (помимо питания) в туристическом жилье. Самые популярные среди них: игровая комната или площадка, детский бассейн и мастер-классы для детей. "Среди недостающих услуг чаще всего упоминали развлечения (игровые площадки и комнаты, анимацию, игрушки), полноценное спальное место для ребенка, специальные удобства в номере (горшок, подставка для ног, ванночка и другое) и детское меню в ресторане. Также встречались жалобы на полное отсутствие детской инфраструктуры и равнодушное отношение к маленьким гостям", - говорится в исследовании.
Аналитики также выяснили, что половина (51%) путешественников с детьми посещали рестораны и кафе в тех отелях, в которых проживали. 84% из них сообщили, что всегда могли найти в меню блюда для своих детей, 13% рассказали, что подходящее для детей питание подобрать было трудно, а 4% пожаловались, что еда совсем не подходила для детей, заключили в сервисе.
 
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