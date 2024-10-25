https://1prime.ru/20241025/territorii-852422103.html
Вэнс сделал неожиданное заявление по Украине
Вэнс сделал неожиданное заявление по Украине - 25.10.2024, ПРАЙМ
Вэнс сделал неожиданное заявление по Украине
Киев будет вынужден уступить занятые российскими войсками территории, считает кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей-Ди Вэнс. Об этом он заявил в | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T14:23+0300
2024-10-25T14:23+0300
2024-10-25T14:23+0300
спецоперация на украине
сша
украина
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Киев будет вынужден уступить занятые российскими войсками территории, считает кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей-Ди Вэнс. Об этом он заявил в ходе беседы с избирателями в Мичигане, видео доступно на Youtube-канале NewsNation."<...> Я думаю, что в конечном итоге, опять же, Украина должна будет принять это решение", — объяснил политик, комментируя вероятность отказа киевского режима от части территорий. Вэнс также отметил, что Вашингтон должен выступить связующим звеном и объединить Москву и Киев для решения проблемы.
https://1prime.ru/20241025/porazhenie-852418363.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, россия
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ
Вэнс сделал неожиданное заявление по Украине
Кандидат в вице-президенты США Вэнс: Украине придется уступить территории России
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ.
Киев будет вынужден уступить занятые российскими войсками территории, считает кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей-Ди Вэнс. Об этом он заявил в ходе беседы с избирателями в Мичигане, видео доступно на Youtube-канале NewsNation
.
"<...> Я думаю, что в конечном итоге, опять же, Украина должна будет принять это решение", — объяснил политик, комментируя вероятность отказа киевского режима от части территорий.
Вэнс также отметил, что Вашингтон должен выступить связующим звеном и объединить Москву и Киев для решения проблемы.
"По уши в войне": в Венгрии заявили о поражении Запада на Украине