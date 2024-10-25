https://1prime.ru/20241025/territorii-852422103.html

Вэнс сделал неожиданное заявление по Украине

Вэнс сделал неожиданное заявление по Украине - 25.10.2024, ПРАЙМ

Вэнс сделал неожиданное заявление по Украине

Киев будет вынужден уступить занятые российскими войсками территории, считает кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей-Ди Вэнс. Об этом он заявил в | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T14:23+0300

2024-10-25T14:23+0300

2024-10-25T14:23+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Киев будет вынужден уступить занятые российскими войсками территории, считает кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей-Ди Вэнс. Об этом он заявил в ходе беседы с избирателями в Мичигане, видео доступно на Youtube-канале NewsNation."<...> Я думаю, что в конечном итоге, опять же, Украина должна будет принять это решение", — объяснил политик, комментируя вероятность отказа киевского режима от части территорий. Вэнс также отметил, что Вашингтон должен выступить связующим звеном и объединить Москву и Киев для решения проблемы.

https://1prime.ru/20241025/porazhenie-852418363.html

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