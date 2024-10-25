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В ЦБ не поддержали идею об инвестировании замороженных средств нерезидентов

В ЦБ не поддержали идею об инвестировании замороженных средств нерезидентов - 25.10.2024, ПРАЙМ

В ЦБ не поддержали идею об инвестировании замороженных средств нерезидентов

Ресурсы на счетах типа "С", где блокируются средства нерезидентов, не могут быть надежным источником инвестиций в российскую экономику, заявила глава ЦБ РФ... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T17:01+0300

2024-10-25T17:01+0300

2024-10-25T17:01+0300

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Ресурсы на счетах типа "С", где блокируются средства нерезидентов, не могут быть надежным источником инвестиций в российскую экономику, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, подчеркнув, что не очень поддерживает идею их подобного использования. "Счета типа "С", введение таких счетов, - это была ответная мера на замораживание активов и Центрального банка, и частных лиц. И поэтому, на мой взгляд, она в этом виде и должна сохраниться", - прокомментировала она предложение использовать средства на счетах типа "С" для инвестирования в российские ценные бумаги. "И за счет этого ресурса невозможно создать какой-то надежный источник для инвестирования. Нам нужно создавать привлекательные инвестиционные условия для того, чтобы российские граждане и бизнес, и иностранцы, кстати, дружественные и недружественные, кто хочет инвестировать в российскую экономику, чтобы они инвестировали", - продолжила она. "Мы действительно с Минфином считаем, что для этого нужно создать условия для нерезидентов. Если они инвестируют после начала 2022 года, то надо дать им возможность и репатриировать прибыль, и так далее, если они продолжают инвестировать в российскую экономику. Поэтому я не очень поддерживаю идею использования счетов типа "С" для такого рода инвестиций", - заключила она.

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