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Набиуллина назвала причину роста цен в 2024 году - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Набиуллина назвала причину роста цен в 2024 году
Набиуллина назвала причину роста цен в 2024 году - 25.10.2024, ПРАЙМ
Набиуллина назвала причину роста цен в 2024 году
Рост цен в этом году нельзя объяснить структурной трансформацией экономики России, это следствие перегрева спроса, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T15:14+0300
2024-10-25T15:27+0300
банк россии
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Рост цен в этом году нельзя объяснить структурной трансформацией экономики России, это следствие перегрева спроса, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."За последние три года уровень цен вырос на 30%. При этом рост цен за последний год уже нельзя объяснить структурными изменениями в экономике. Он является следствием усилившегося перегрева спроса, рост которого опережал темпы расширения предложения", – сказала она.Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
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рост цен
Банк России, рост цен
15:14 25.10.2024 (обновлено: 15:27 25.10.2024)
 
Набиуллина назвала причину роста цен в 2024 году

Набиуллина: рост цен в 2024 году является следствием перегрева спроса

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Станислав Красильников
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Рост цен в этом году нельзя объяснить структурной трансформацией экономики России, это следствие перегрева спроса, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"За последние три года уровень цен вырос на 30%. При этом рост цен за последний год уже нельзя объяснить структурными изменениями в экономике. Он является следствием усилившегося перегрева спроса, рост которого опережал темпы расширения предложения", – сказала она.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
 
Банк Россиирост цен
 
 
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