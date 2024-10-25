https://1prime.ru/20241025/tseny-852424304.html

Набиуллина назвала причину роста цен в 2024 году

Набиуллина назвала причину роста цен в 2024 году - 25.10.2024, ПРАЙМ

Набиуллина назвала причину роста цен в 2024 году

Рост цен в этом году нельзя объяснить структурной трансформацией экономики России, это следствие перегрева спроса, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T15:14+0300

2024-10-25T15:14+0300

2024-10-25T15:27+0300

банк россии

рост цен

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852328969_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_5f7728c0ebf56a3eab0fdb411fecbd20.jpg

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Рост цен в этом году нельзя объяснить структурной трансформацией экономики России, это следствие перегрева спроса, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."За последние три года уровень цен вырос на 30%. При этом рост цен за последний год уже нельзя объяснить структурными изменениями в экономике. Он является следствием усилившегося перегрева спроса, рост которого опережал темпы расширения предложения", – сказала она.Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рост цен