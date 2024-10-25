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Эксперт назвал причины роста биржевых цен на газ в Европе - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал причины роста биржевых цен на газ в Европе
Эксперт назвал причины роста биржевых цен на газ в Европе - 25.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал причины роста биржевых цен на газ в Европе
Биржевые цены на газ в Европе растут на фоне неопределенности с поставками из России - как трубопроводного, так и сжиженного природного газа, сказал РИА Новости | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T18:38+0300
2024-10-25T18:39+0300
энергетика
газ
европа
биржевые торги
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе растут на фоне неопределенности с поставками из России - как трубопроводного, так и сжиженного природного газа, сказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу впервые с 1 декабря 2023 года превысили 485 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. "Несколько факторов сейчас влияют на цены на газ в Европе, толкают их вверх. Во-первых, сейчас стали обсуждать новый, пятнадцатый, пакет антироссийских санкций, который, по данным отдельных изданий, должен подразумевать какие-то санкции против российского СПГ. Все, что можно серьезно применить к российскому СПГ, будет касаться ограничений импорта СПГ в Европу", – сказал Юшков. Эксперт уточнил, что Россия сейчас занимает 20% импорта СПГ в Евросоюз, является вторым по объему поставщиком СПГ в Европу после США. "Получается, если произойдут какие-то ограничения поставок, то это спровоцирует дефицит на европейском рынке и, соответственно, рост цен. Поэтому сейчас цены заранее пошли вверх на некой обеспокоенности вокруг сохранения поставок российского СПГ на европейский рынок", – добавил он. При этом сохраняется повышенный спрос на СПГ со стороны Азии, что оттягивает катарский и американский СПГ на азиатский рынок, отметил собеседник агентства. "Конечно, никуда не девается интрига с сохранением транзита газа через Украину. Здесь тоже никаких ясных сигналов нет. Украинские чиновники постоянно говорят о том, что транзита не будет с 2025 года. Но я думаю, что этот вопрос нерешенный. Тем не менее, напряженность некая остается, потому что осталось два месяца до конца года и на переговоры времени довольно мало", – добавил Юшков.
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газ, европа, биржевые торги, биржа ice
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, биржевые торги, Биржа ICE
18:38 25.10.2024 (обновлено: 18:39 25.10.2024)
 
Эксперт назвал причины роста биржевых цен на газ в Европе

Юшков: цены на газ в Европе растут на неопределенности с поставками из России

© Unsplash/KWON JUNHOГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/KWON JUNHO
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе растут на фоне неопределенности с поставками из России - как трубопроводного, так и сжиженного природного газа, сказал РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу впервые с 1 декабря 2023 года превысили 485 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
"Несколько факторов сейчас влияют на цены на газ в Европе, толкают их вверх. Во-первых, сейчас стали обсуждать новый, пятнадцатый, пакет антироссийских санкций, который, по данным отдельных изданий, должен подразумевать какие-то санкции против российского СПГ. Все, что можно серьезно применить к российскому СПГ, будет касаться ограничений импорта СПГ в Европу", – сказал Юшков.
Эксперт уточнил, что Россия сейчас занимает 20% импорта СПГ в Евросоюз, является вторым по объему поставщиком СПГ в Европу после США. "Получается, если произойдут какие-то ограничения поставок, то это спровоцирует дефицит на европейском рынке и, соответственно, рост цен. Поэтому сейчас цены заранее пошли вверх на некой обеспокоенности вокруг сохранения поставок российского СПГ на европейский рынок", – добавил он.
При этом сохраняется повышенный спрос на СПГ со стороны Азии, что оттягивает катарский и американский СПГ на азиатский рынок, отметил собеседник агентства.
"Конечно, никуда не девается интрига с сохранением транзита газа через Украину. Здесь тоже никаких ясных сигналов нет. Украинские чиновники постоянно говорят о том, что транзита не будет с 2025 года. Но я думаю, что этот вопрос нерешенный. Тем не менее, напряженность некая остается, потому что осталось два месяца до конца года и на переговоры времени довольно мало", – добавил Юшков.
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