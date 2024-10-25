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"Ростеху" передали акции предприятия медицинской промышленности "ЦИТО" - 25.10.2024, ПРАЙМ
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"Ростеху" передали акции предприятия медицинской промышленности "ЦИТО"
"Ростеху" передали акции предприятия медицинской промышленности "ЦИТО" - 25.10.2024, ПРАЙМ
"Ростеху" передали акции предприятия медицинской промышленности "ЦИТО"
Акции предприятия медицинской промышленности "ЦИТО" переданы в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации "Ростех", говорится в указе президента РФ... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T21:09+0300
2024-10-25T21:09+0300
экономика
россия
владимир путин
ростех
указ
акции
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Акции предприятия медицинской промышленности "ЦИТО" переданы в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации "Ростех", говорится в указе президента РФ Владимира Путина. "Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 3 819 509 обыкновенных акций акционерного общества "ЦИТО" (г. Москва)", - говорится в документе. В указе отмечается, что "Ростех" должен сохранить основной вид деятельности "ЦИТО".
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россия, владимир путин, ростех, указ, акции
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, РОСТЕХ, указ, Акции
21:09 25.10.2024
 
"Ростеху" передали акции предприятия медицинской промышленности "ЦИТО"

Путин разрешил передачу "Ростеху" акций предприятия медпромышленности "ЦИТО"

© fotolia.com / Nonwarit Диаграмма
Диаграмма - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© fotolia.com / Nonwarit
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Акции предприятия медицинской промышленности "ЦИТО" переданы в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации "Ростех", говорится в указе президента РФ Владимира Путина.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 3 819 509 обыкновенных акций акционерного общества "ЦИТО" (г. Москва)", - говорится в документе.
В указе отмечается, что "Ростех" должен сохранить основной вид деятельности "ЦИТО".
Котировки, сток
Эксперты ожидают снижения российского рынка акций на следующей неделе
20:08
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинРОСТЕХуказАкции
 
 
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