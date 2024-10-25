https://1prime.ru/20241025/tsito-852438286.html
"Ростеху" передали акции предприятия медицинской промышленности "ЦИТО"
"Ростеху" передали акции предприятия медицинской промышленности "ЦИТО" - 25.10.2024, ПРАЙМ
"Ростеху" передали акции предприятия медицинской промышленности "ЦИТО"
Акции предприятия медицинской промышленности "ЦИТО" переданы в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации "Ростех", говорится в указе президента РФ... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T21:09+0300
2024-10-25T21:09+0300
2024-10-25T21:09+0300
экономика
россия
владимир путин
ростех
указ
акции
https://cdnn.1prime.ru/img/77715/13/777151392_0:20:1501:864_1920x0_80_0_0_4712dc3ee2a223d3c3c72584cdcde7d4.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Акции предприятия медицинской промышленности "ЦИТО" переданы в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации "Ростех", говорится в указе президента РФ Владимира Путина. "Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 3 819 509 обыкновенных акций акционерного общества "ЦИТО" (г. Москва)", - говорится в документе. В указе отмечается, что "Ростех" должен сохранить основной вид деятельности "ЦИТО".
https://1prime.ru/20241025/snizhenie-852437710.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77715/13/777151392_81:0:1414:1000_1920x0_80_0_0_b1982e439ee42e7252de1750c1717685.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, ростех, указ, акции
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, РОСТЕХ, указ, Акции
"Ростеху" передали акции предприятия медицинской промышленности "ЦИТО"
Путин разрешил передачу "Ростеху" акций предприятия медпромышленности "ЦИТО"
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Акции предприятия медицинской промышленности "ЦИТО" переданы в качестве имущественного взноса РФ госкорпорации "Ростех", говорится в указе президента РФ Владимира Путина.
"Принять предложение правительства Российской Федерации о передаче государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящихся в федеральной собственности 3 819 509 обыкновенных акций акционерного общества "ЦИТО" (г. Москва)", - говорится в документе.
В указе отмечается, что "Ростех" должен сохранить основной вид деятельности "ЦИТО".
Эксперты ожидают снижения российского рынка акций на следующей неделе