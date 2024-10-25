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Глава Евросовета отчитал ЕС за неуважение к развивающимся странам

Глава Евросовета отчитал ЕС за неуважение к развивающимся странам - 25.10.2024, ПРАЙМ

Глава Евросовета отчитал ЕС за неуважение к развивающимся странам

Глава Евросовета Шарль Мишель обратился к Евросоюзу с призывом проявлять большее уважение к развивающимся странам. Его слова приводит газета Financial Times. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T09:44+0300

2024-10-25T09:44+0300

2024-10-25T09:44+0300

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель обратился к Евросоюзу с призывом проявлять большее уважение к развивающимся странам. Его слова приводит газета Financial Times."Участие стран-партнеров ЕС в саммите в России, организованном (российским президентом) Владимиром Путиным, является посланием для Брюсселя прекратить "читать нотации" другим частям света", - подчеркнул Мишель в беседе с изданием.Он отметил, что Евросоюз должен учитывать интересы развивающихся стран, которые имеют с блоком соглашения в стратегическом, торговом и политическом сотрудничестве. Только так, отметил Мишель, Европа сможет конкурировать с Россией и Китаем, а также остановить расширение их влияния в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии."Мы не всегда очень хороши в плане общения, в плане объяснений, в плане разговоров с ними (развивающимися странами) и проявления к ним определенного уважения...", - признал политик. В связи с этим он призвал пересмотреть подход к отношениям с такими государствами, которые уже сейчас все больше склоняются к БРИКС.

https://1prime.ru/20241025/briks-852413076.html

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ес, развивающиеся страны, брикс