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Глава Евросовета отчитал ЕС за неуважение к развивающимся странам - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Глава Евросовета отчитал ЕС за неуважение к развивающимся странам
Глава Евросовета отчитал ЕС за неуважение к развивающимся странам - 25.10.2024, ПРАЙМ
Глава Евросовета отчитал ЕС за неуважение к развивающимся странам
Глава Евросовета Шарль Мишель обратился к Евросоюзу с призывом проявлять большее уважение к развивающимся странам. Его слова приводит газета Financial Times. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T09:44+0300
2024-10-25T09:44+0300
политика
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель обратился к Евросоюзу с призывом проявлять большее уважение к развивающимся странам. Его слова приводит газета Financial Times."Участие стран-партнеров ЕС в саммите в России, организованном (российским президентом) Владимиром Путиным, является посланием для Брюсселя прекратить "читать нотации" другим частям света", - подчеркнул Мишель в беседе с изданием.Он отметил, что Евросоюз должен учитывать интересы развивающихся стран, которые имеют с блоком соглашения в стратегическом, торговом и политическом сотрудничестве. Только так, отметил Мишель, Европа сможет конкурировать с Россией и Китаем, а также остановить расширение их влияния в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии."Мы не всегда очень хороши в плане общения, в плане объяснений, в плане разговоров с ними (развивающимися странами) и проявления к ним определенного уважения...", - признал политик. В связи с этим он призвал пересмотреть подход к отношениям с такими государствами, которые уже сейчас все больше склоняются к БРИКС.
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ес, развивающиеся страны, брикс
Политика, ЕС, Развивающиеся страны, БРИКС
09:44 25.10.2024
 
Глава Евросовета отчитал ЕС за неуважение к развивающимся странам

Мишель: Евросоюзу стоит проявлять большее уважение к развивающимся странам

© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEAСимволика МАГАТЭ и флаг Евросоюза
Символика МАГАТЭ и флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Глава Евросовета Шарль Мишель обратился к Евросоюзу с призывом проявлять большее уважение к развивающимся странам. Его слова приводит газета Financial Times.
"Участие стран-партнеров ЕС в саммите в России, организованном (российским президентом) Владимиром Путиным, является посланием для Брюсселя прекратить "читать нотации" другим частям света", - подчеркнул Мишель в беседе с изданием.
Он отметил, что Евросоюз должен учитывать интересы развивающихся стран, которые имеют с блоком соглашения в стратегическом, торговом и политическом сотрудничестве. Только так, отметил Мишель, Европа сможет конкурировать с Россией и Китаем, а также остановить расширение их влияния в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.
"Мы не всегда очень хороши в плане общения, в плане объяснений, в плане разговоров с ними (развивающимися странами) и проявления к ним определенного уважения...", - признал политик. В связи с этим он призвал пересмотреть подход к отношениям с такими государствами, которые уже сейчас все больше склоняются к БРИКС.
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