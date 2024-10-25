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"Крах Украины": в США раскрыли, когда падет киевский режим
"Крах Украины": в США раскрыли, когда падет киевский режим - 25.10.2024, ПРАЙМ
"Крах Украины": в США раскрыли, когда падет киевский режим
ВСУ близятся к полному провалу, считает американский экс-разведчик Тони Шаффер. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T09:11+0300
2024-10-25T09:11+0300
2024-10-25T09:11+0300
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ВСУ близятся к полному провалу, считает американский экс-разведчик Тони Шаффер. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Что бы ни случилось, это случится, и мы, вероятно, увидим крах Украины в течение, я не знаю, двух месяцев", — предположил он.Шаффер также отметил, что украинская энергосистема стала особенно уязвимой и сильно страдает от регулярных ударов ВС России. Кроме того, российские военные смогли значительно снизить обороноспособность ВСУ, у которых практически не осталось стратегически важных ракет Patriot.
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Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
"Крах Украины": в США раскрыли, когда падет киевский режим
Шаффер: Украина уже скоро потерпит крах на поле боя
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ.
ВСУ близятся к полному провалу, считает американский экс-разведчик Тони Шаффер. Об этом он рассказал в эфире
YouTube-канала Judging Freedom.
"Что бы ни случилось, это случится, и мы, вероятно, увидим крах Украины в течение, я не знаю, двух месяцев", — предположил он.
Шаффер также отметил, что украинская энергосистема стала особенно уязвимой и сильно страдает от регулярных ударов ВС России. Кроме того, российские военные смогли значительно снизить обороноспособность ВСУ, у которых практически не осталось стратегически важных ракет Patriot.
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