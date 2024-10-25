Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Крах Украины": в США раскрыли, когда падет киевский режим - 25.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241025/vsu-852412433.html
"Крах Украины": в США раскрыли, когда падет киевский режим
"Крах Украины": в США раскрыли, когда падет киевский режим - 25.10.2024, ПРАЙМ
"Крах Украины": в США раскрыли, когда падет киевский режим
ВСУ близятся к полному провалу, считает американский экс-разведчик Тони Шаффер. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T09:11+0300
2024-10-25T09:11+0300
спецоперация на украине
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ВСУ близятся к полному провалу, считает американский экс-разведчик Тони Шаффер. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Что бы ни случилось, это случится, и мы, вероятно, увидим крах Украины в течение, я не знаю, двух месяцев", — предположил он.Шаффер также отметил, что украинская энергосистема стала особенно уязвимой и сильно страдает от регулярных ударов ВС России. Кроме того, российские военные смогли значительно снизить обороноспособность ВСУ, у которых практически не осталось стратегически важных ракет Patriot.
https://1prime.ru/20241025/konflikt-852411645.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_4d68112cf7cdf729f608b0d4b39ba979.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
09:11 25.10.2024
 
"Крах Украины": в США раскрыли, когда падет киевский режим

Шаффер: Украина уже скоро потерпит крах на поле боя

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ВСУ близятся к полному провалу, считает американский экс-разведчик Тони Шаффер. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Что бы ни случилось, это случится, и мы, вероятно, увидим крах Украины в течение, я не знаю, двух месяцев", — предположил он.
Шаффер также отметил, что украинская энергосистема стала особенно уязвимой и сильно страдает от регулярных ударов ВС России. Кроме того, российские военные смогли значительно снизить обороноспособность ВСУ, у которых практически не осталось стратегически важных ракет Patriot.
Королевское боро Кенсингтон и Челси, Лондон, Великобритания
"Не готовы": в Британии пожаловались на плачевное состояние армии
08:25
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала