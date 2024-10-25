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ВТБ принял решение о реорганизации банка "Открытие" - 25.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВТБ принял решение о реорганизации банка "Открытие"
ВТБ принял решение о реорганизации банка "Открытие" - 25.10.2024, ПРАЙМ
ВТБ принял решение о реорганизации банка "Открытие"
ВТБ официально принял решение осуществить реорганизацию банка "Открытие" в форме его присоединения к БМ-Банку, следует из материалов "Открытия". | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T11:02+0300
2024-10-25T11:02+0300
экономика
россия
втб
открытие
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ВТБ официально принял решение осуществить реорганизацию банка "Открытие" в форме его присоединения к БМ-Банку, следует из материалов "Открытия". "Осуществить реорганизацию Публичного акционерного общества Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в форме его присоединения к Акционерному обществу "БМ-Банк"... Утвердить договор о присоединении Акционерного общества "Саровбизнесбанк" и Публичного акционерного общества Банк "Финансовая Корпорация Открытие" к Акционерному обществу "БМ-Банк", - говорится в сообщении банка о решениях, единолично принятых юрлицом, которому принадлежат все голосующие акции банка "Открытие". ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100% акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. С прошлого года банк начал активно переводить клиентов "Открытия", в его рамках уже объединена банкоматная сеть, запущена цессия кредитов, а также предложены практически все продукты, сервисы и услуги ВТБ в офисах "Открытия". Планируется, что банк "Открытие" присоединится к БМ-Банку на новогодних праздниках 2025 года, а на майских праздниках уже сам БМ-Банк присоединится вместе с Саровбизнесбанком к банку ВТБ.
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россия, втб, открытие
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Открытие
11:02 25.10.2024
 
ВТБ принял решение о реорганизации банка "Открытие"

ВТБ принял решение о реорганизации банка "Открытие" в форме присоединения к БМ-Банку

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ВТБ официально принял решение осуществить реорганизацию банка "Открытие" в форме его присоединения к БМ-Банку, следует из материалов "Открытия".
"Осуществить реорганизацию Публичного акционерного общества Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в форме его присоединения к Акционерному обществу "БМ-Банк"... Утвердить договор о присоединении Акционерного общества "Саровбизнесбанк" и Публичного акционерного общества Банк "Финансовая Корпорация Открытие" к Акционерному обществу "БМ-Банк", - говорится в сообщении банка о решениях, единолично принятых юрлицом, которому принадлежат все голосующие акции банка "Открытие".
ВТБ в конце 2022 года приобрел у ЦБ 100% акций банка "Открытие" за 340 миллиардов рублей. С прошлого года банк начал активно переводить клиентов "Открытия", в его рамках уже объединена банкоматная сеть, запущена цессия кредитов, а также предложены практически все продукты, сервисы и услуги ВТБ в офисах "Открытия". Планируется, что банк "Открытие" присоединится к БМ-Банку на новогодних праздниках 2025 года, а на майских праздниках уже сам БМ-Банк присоединится вместе с Саровбизнесбанком к банку ВТБ.
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