https://1prime.ru/20241025/vtb-852422213.html

Пользователи сообщили о массовых неполадках в работе ресурсов ВТБ

Пользователи сообщили о массовых неполадках в работе ресурсов ВТБ - 25.10.2024, ПРАЙМ

Пользователи сообщили о массовых неполадках в работе ресурсов ВТБ

Россияне сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ, они оставили более 400 жалоб на Downdetector, следует из данных сайта. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T14:25+0300

2024-10-25T14:25+0300

2024-10-25T14:35+0300

массовый сбой

втб

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Россияне сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ, они оставили более 400 жалоб на Downdetector, следует из данных сайта. Так, больше всего жалоб на неполадки поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, а также Тверской, Нижегородской и Новосибирской областей. Чаще всего пользователи жалуются на сбой сайта – 41% жалоб, на сбой работы мобильного приложения – 33% жалоб, на сбой сервиса и личного кабинета – 18% и 4% соответственно.

https://1prime.ru/20241025/vtb-852415365.html

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

массовый сбой, втб