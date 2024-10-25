https://1prime.ru/20241025/vtb-852422213.html
Пользователи сообщили о массовых неполадках в работе ресурсов ВТБ
Пользователи сообщили о массовых неполадках в работе ресурсов ВТБ - 25.10.2024, ПРАЙМ
Пользователи сообщили о массовых неполадках в работе ресурсов ВТБ
Россияне сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ, они оставили более 400 жалоб на Downdetector, следует из данных сайта. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T14:25+0300
2024-10-25T14:25+0300
2024-10-25T14:35+0300
массовый сбой
втб
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Россияне сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ, они оставили более 400 жалоб на Downdetector, следует из данных сайта. Так, больше всего жалоб на неполадки поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, а также Тверской, Нижегородской и Новосибирской областей. Чаще всего пользователи жалуются на сбой сайта – 41% жалоб, на сбой работы мобильного приложения – 33% жалоб, на сбой сервиса и личного кабинета – 18% и 4% соответственно.
https://1prime.ru/20241025/vtb-852415365.html
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массовый сбой, втб
Пользователи сообщили о массовых неполадках в работе ресурсов ВТБ
Downdetector: россияне сообщают о масштабных сбоях в работе ресурсов ВТБ
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Россияне сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ, они оставили более 400 жалоб на Downdetector, следует из данных сайта.
Так, больше всего жалоб на неполадки поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, а также Тверской, Нижегородской и Новосибирской областей.
Чаще всего пользователи жалуются на сбой сайта – 41% жалоб, на сбой работы мобильного приложения – 33% жалоб, на сбой сервиса и личного кабинета – 18% и 4% соответственно.
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