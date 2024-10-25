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ВТБ улучшит условия по вкладам после повышения ставки ЦБ

ВТБ улучшит условия по вкладам после повышения ставки ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ улучшит условия по вкладам после повышения ставки ЦБ

ВТБ после повышения ключевой ставки ЦБ в пятницу с 28 октября улучшит условия по вкладам, а затем по накопительным счетам и ожидает увеличения ставок... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T15:35+0300

2024-10-25T15:35+0300

2024-10-25T15:35+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ВТБ после повышения ключевой ставки ЦБ в пятницу с 28 октября улучшит условия по вкладам, а затем по накопительным счетам и ожидает увеличения ставок российскими банками в ближайшее время на 1-1,5 процентного пункта, следует из сообщения кредитной организации. В эту пятницу регулятор ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых. "С 28 октября ВТБ улучшит условия по вкладам, а затем по накопительным счетам. Такое решение банк принял после повышения ключевой ставки ЦБ", - говорится в сообщении со ссылкой на слова старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера. "Мы ожидаем, что в ближайшие дни банки начнут поднимать ставки на 1-1,5 процентного пункта. Это откроет новые возможности банкам для привлечения клиентов, учитывая, в том числе, традиционно "высокий" четвертый квартал. По оценке ВТБ, к концу года средняя ставка привлечения по депозитам на рынке может составить рекордные 19-19,5%", - отмечают в банке. В сообщении подчеркивается, что высокие рыночные ставки поддерживают рынок сбережений, но пока недостаточно сдерживают кредитование. Инфляция в третьем квартале 2024 года складывается выше ожиданий Банка России, и очередной рост ключевой ставки ускорит наступление "кредитной зимы", которая началась на рынке уже в октябре. Экстравысокая ключевая ставка еще больше простимулирует клиентов на размещение свободных денежных средств на депозиты, полагают в банке. В целом, как отмечают в кредитной организации, рынок привлечения средств физлиц во всех валютах в 2024 году может достигнуть рекордных 56,3 триллиона рублей, увеличившись на 27%. В 2023 году рост портфеля таких привлеченных средств физлиц в российских банках составил 23%. Объем же рублевых привлеченных средств в России в конце года может превысить 52,6 триллиона рублей, прирост составит 29% (годом ранее – 26%). Банк не исключает, что рост рынка сбережений окажется еще быстрее прогнозов. С начала года ВТБ нарастил портфель сбережений физлиц во всех валютах на 35%, до 9,3 триллиона рублей. Ожидается, что до конца года портфель ВТБ превысит 10 триллионов рублей. Из числа депозитов чаще всего открывают полугодовые (47%), также увеличивается доля депозитов сроком на 1 год (17%).

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россия, втб