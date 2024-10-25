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ВТБ видит готовность ЦБ идти к достижению таргета по инфляции в 2025 году

ВТБ видит готовность ЦБ идти к достижению таргета по инфляции в 2025 году - 25.10.2024, ПРАЙМ

ВТБ видит готовность ЦБ идти к достижению таргета по инфляции в 2025 году

Банк ВТБ видит готовность ЦБ РФ идти к достижению таргета по инфляции не когда-нибудь, а до конца 2025 года, сказал журналистам первый зампред правления ВТБ... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T19:22+0300

2024-10-25T19:22+0300

2024-10-25T19:22+0300

экономика

россия

втб

инфляция в россии

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк ВТБ видит готовность ЦБ РФ идти к достижению таргета по инфляции не когда-нибудь, а до конца 2025 года, сказал журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу, Банк России ожидает, что цель по инфляции будет достигнута в первой половине 2026 года. Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляция по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4,5-5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году. В своем релизе ЦБ указал, что инфляционное давление в России, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4%. "Это (решение Банка России по ставке – ред.) – подтверждение реалистичности и готовности Центрального банка идти к достижению таргета (по инфляции – ред.) не когда-нибудь, а до конца 2025 года. Любое другое решение было бы сомнением в этой готовности. В принципе, это адекватное решение тем метрикам инфляции, которые мы видели с предыдущего заседания", - сказал Пьянов. "При этом мы сейчас имеем такую аномальную ситуацию в отношении всего банковского сектора и нашего банка в частности, когда краткосрочно повышение ключевой ставки является позитивным событием для P&L (финпоказателей - ред.) банковских структур. До конца года все банки, за исключением разве что розничных монолайнеров, будут профитерами повышения ключевой ставки. Это связано с уникальной особенностью, которая развивается примерно с середины года, может быть, с мая, когда пассивы уже имеют доходность выше ключевой ставки", - отметил он. По его словам, наверняка мы будем наблюдать, что даже такое повышение на 200 б.п. не приведет к значимому пересмотру ставок по вкладам, то есть ставок на пассивной стороне, потому что они и так уже превышали ключевую. "А вот на активной стороне увеличение ключевой ставки приведет к мгновенной генерации процентного дохода из-за переоценки кредитов, выданных по плавающим ставкам", - добавил первый зампред правления ВТБ.

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