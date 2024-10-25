https://1prime.ru/20241025/vuchich-852435488.html

Вучич прокомментировал сообщения об отказе Сербии от ЕС в пользу БРИКС

Вучич прокомментировал сообщения об отказе Сербии от ЕС в пользу БРИКС - 25.10.2024, ПРАЙМ

Вучич прокомментировал сообщения об отказе Сербии от ЕС в пользу БРИКС

Текст в британском издании The Times о том, что Белград может отказаться от пути в Евросоюз ради вступления БРИКС является фальсификацией. Об этом заявил... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T19:10+0300

2024-10-25T19:10+0300

2024-10-25T19:10+0300

политика

сербия

брикс

александр вучич

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БЕЛГРАД, 25 окт - ПРАЙМ. Текст в британском издании The Times о том, что Белград может отказаться от пути в Евросоюз ради вступления БРИКС является фальсификацией. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводит 23-26 октября турне по странам Западных Балкан. В пятницу в аэропорту Белграда Вучич встретил ее торжественно с цветами. После церемонии встречи и переговоров в правительственном комплексе "Палата Сербия" они сделали заявления для СМИ. "Хочу, чтобы вы, Урсула, знали: что бы я ни сказал, те же самые, которые меня спрашивают, которые якобы обеспокоены за европейское будущее Сербии, каждый мой ответ, который бы был против русских, китайцев, кого-либо на Востоке — сразу бы использовали, и также бы были против моего заявления, которое бы не было в пользу наших друзей с Востока", — заявил Вучич. Ранее он сообщил, что результаты последних соцопросов показали, что одинаковое число граждан Сербии (около 42%) поддерживает путь как в ЕС, так и в БРИКС. "Сегодня выдумали, полностью сфальсифицировали мои слова в тексте в английском The Times. Но в отличии от выдуманных исследований, которые публикуют, у меня есть настоящие, и это действительно так: около 43% было бы за ЕС и около 42% - за БРИКС. Поэтому я вчера поехал в город Вршац на день рождения (16-ти летие правящей - ред.) Сербской прогрессивной партии и сказал, что Сербия находится на европейском пути и будет на европейском пути", — подчеркнул Вучич. Ранее он заявил, что на время проведения саммита БРИКС в Казани 22-24 октября ранее договорился о визите с премьером Польши Дональдом Туском, премьером Греции Кириакосом Мицотакисом, затем председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, "но даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию". По словам президента Сербии, Туск и Мицотакис открыли ему новые перспективы в отношении темпов евроинтеграции Сербии. При этом Вучич не уточнил, что именно Белград должен сделать.

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сербия, брикс, александр вучич