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Юань открыл пятничные торги на Мосбирже снижением

Юань открыл пятничные торги на Мосбирже снижением - 25.10.2024, ПРАЙМ

Юань открыл пятничные торги на Мосбирже снижением

Курс китайской валюты в начале торговой сессии опускается до 13,52 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.10.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии опускается до 13,52 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 3 копейки, до 13,52 рубля.

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юань, мосбиржа