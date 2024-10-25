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Юань открыл пятничные торги на Мосбирже снижением
Юань открыл пятничные торги на Мосбирже снижением - 25.10.2024, ПРАЙМ
Юань открыл пятничные торги на Мосбирже снижением
Курс китайской валюты в начале торговой сессии опускается до 13,52 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T10:05+0300
2024-10-25T10:05+0300
2024-10-25T10:12+0300
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии опускается до 13,52 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 3 копейки, до 13,52 рубля.
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юань, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, Мосбиржа
Юань открыл пятничные торги на Мосбирже снижением
Мосбиржа: курс юаня в начале торгов снижается на 2 копейки, до 13,53 рубля
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии опускается до 13,52 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.09 мск снижается на 3 копейки, до 13,52 рубля.