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Цена на золото готовится завершить ростом третью неделю подряд - 25.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241025/zoloto-852433915.html
Цена на золото готовится завершить ростом третью неделю подряд
Цена на золото готовится завершить ростом третью неделю подряд - 25.10.2024, ПРАЙМ
Цена на золото готовится завершить ростом третью неделю подряд
Стоимость золота слабо растет в пятницу вечером, готовится показать рост по итогам третьей недели подряд, свидетельствуют данные торгов. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T18:23+0300
2024-10-25T18:23+0300
экономика
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золото
биржевые цены на золото
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в пятницу вечером, готовится показать рост по итогам третьей недели подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 2,6 доллара, или на 0,09% - до 2 751,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,93% - до 34,112 доллара за унцию. С начала недели золото подорожало на 0,8%, при сохранении динамики драгоценный металл завершит третью подряд неделю ростом. За это время показатель несколько раз обновил исторический максимум. На следующей неделе трейдеры будут оценивать предварительную оценку ВВП США. Во втором квартале американская экономика выросла на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Американская статистика может повлиять на ожидания относительно действий Федеральной резервной системы, что, в свою очередь, отразится на динамике котировок золота. По данным CME Group, 96% аналитиков ждут понижения учетной ставки в ноябре до 4,5-4,75% с 4,75-5%.
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биржевые торги, золото, биржевые цены на золото, биржа comex
Экономика, биржевые торги, золото, биржевые цены на золото, биржа Comex
18:23 25.10.2024
 
Цена на золото готовится завершить ростом третью неделю подряд

Цена на золото на бирже Comex поднялась до 2 751,5 доллара за тройскую

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в пятницу вечером, готовится показать рост по итогам третьей недели подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.07 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 2,6 доллара, или на 0,09% - до 2 751,5 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,93% - до 34,112 доллара за унцию.
С начала недели золото подорожало на 0,8%, при сохранении динамики драгоценный металл завершит третью подряд неделю ростом. За это время показатель несколько раз обновил исторический максимум.
На следующей неделе трейдеры будут оценивать предварительную оценку ВВП США. Во втором квартале американская экономика выросла на 3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Американская статистика может повлиять на ожидания относительно действий Федеральной резервной системы, что, в свою очередь, отразится на динамике котировок золота. По данным CME Group, 96% аналитиков ждут понижения учетной ставки в ноябре до 4,5-4,75% с 4,75-5%.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
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Экономикабиржевые торгизолотобиржевые цены на золотобиржа Comex
 
 
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