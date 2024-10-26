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В России уточнили порядок отмены судебного приказа о взыскании алиментов
В России уточнили порядок отмены судебного приказа о взыскании алиментов - 26.10.2024, ПРАЙМ
В России уточнили порядок отмены судебного приказа о взыскании алиментов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок отмены судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Текст закона... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T17:39+0300
2024-10-26T17:39+0300
2024-10-26T17:51+0300
россия
владимир путин
закон
алименты
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок отмены судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Текст закона разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова сообщала РИА Новости, что проект закона подготовили во исполнение постановления Конституционного суда РФ, который выявил недостатки правового регулирования, позволяющие отказывать заявителям во взыскании алиментов за период по отмененному судебному приказу. По словам сенатора, после принятия закона в случае отмены судебного приказа, и удовлетворении требований взыскателя в порядке искового производства, алименты будут взысканы за период, в течение которого они подлежали взысканию согласно судебному приказу.Согласно тексту закона, при поступлении в установленный срок возражений должника относительно исполнения судебного приказа судья отменяет судебный приказ. При этом определении об отмене судья разъясняет взыскателю, что заявленное им требование может быть предъявлено в порядке искового производства.Рукавишникова также заявляла, что "принятие закона повысит уровень гарантий прав заявителя и эффективность судебной защиты, поскольку позволит в случае отмены судебного приказа обеспечить полноценное восстановление его прав в рамках искового судопроизводства". По ее словам, закон также предусматривает возможность обжалования определения суда об отмене судебного приказа по мотиву отсутствия уважительных причин невозможности представить должником возражения в срок.
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россия, владимир путин, закон, алименты
РОССИЯ, Владимир Путин, закон, алименты
В России уточнили порядок отмены судебного приказа о взыскании алиментов
Путин подписал закон о порядке отмены судебного приказа о взыскании алиментов
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок отмены судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Текст закона разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова сообщала РИА Новости, что проект закона подготовили во исполнение постановления Конституционного суда РФ, который выявил недостатки правового регулирования, позволяющие отказывать заявителям во взыскании алиментов за период по отмененному судебному приказу. По словам сенатора, после принятия закона в случае отмены судебного приказа, и удовлетворении требований взыскателя в порядке искового производства, алименты будут взысканы за период, в течение которого они подлежали взысканию согласно судебному приказу.
Согласно тексту закона, при поступлении в установленный срок возражений должника относительно исполнения судебного приказа судья отменяет судебный приказ. При этом определении об отмене судья разъясняет взыскателю, что заявленное им требование может быть предъявлено в порядке искового производства.
Рукавишникова также заявляла, что "принятие закона повысит уровень гарантий прав заявителя и эффективность судебной защиты, поскольку позволит в случае отмены судебного приказа обеспечить полноценное восстановление его прав в рамках искового судопроизводства".
По ее словам, закон также предусматривает возможность обжалования определения суда об отмене судебного приказа по мотиву отсутствия уважительных причин невозможности представить должником возражения в срок.
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