https://1prime.ru/20241026/analitika-852441413.html

Рубль входит в фазу консолидации: юань находит баланс около 13,5 рубля

Рубль входит в фазу консолидации: юань находит баланс около 13,5 рубля - 26.10.2024, ПРАЙМ

Рубль входит в фазу консолидации: юань находит баланс около 13,5 рубля

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершающейся неделе еще более снизил волатильность: курсовой недельный диапазон составил 13,34-13,57 рубля | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T07:01+0300

2024-10-26T07:01+0300

2024-10-26T07:01+0300

мнения аналитиков

ставка банка россии

курсы валют

мосбиржа

повышение ключевой ставки

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершающейся неделе еще более снизил волатильность: курсовой недельный диапазон составил 13,34-13,57 рубля за юань.Однако обозначившаяся было на предыдущей неделе тенденция к снижению китайской валюты не получила развития: юань на Мосбирже опять подрос к рублю - без обновления локальных максимумов, а в курсовой динамике преобладала стабилизация. На неделе валюта КНР три сессии повышалась, а две – слабела, при этом пятничное падение оказалось, как и неделей ранее, ощутимым.Фактор приближения пика налогового периода не сработал на стороне рубля, однако жесткость ЦБ РФ в плане денежно-кредитной политики (ДКП) в конце недели поддержала курс валюты РФ.В итоге курс юаня на Мосбирже за неделю повысился на 13 копеек до 13,51 рубля. Курс доллара за неделю поднялся на 25 копеек до 96,67 рубля, евро – снизился на 5 копеек, до 104,81 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе выросла за неделю от 7,102 юаня до 7,121 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,155 юаня, то есть с премией в 0,5% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели выросла до 7,34 тысячи против 7,07 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ ЛОВИЛ СИГНАЛЫ ЦБ РФРубль начал рабочую неделю падением против юаня, который вернулся на полукруглую отметку 13,5 рубля. Некоторое давление на российскую валюту оказало снижение Банком России лимита по операциям однодневного валютного свопа до 20 миллиардов юаней с 25 миллиардов. При этом буквально 15 октября этот показатель был понижен до 25 миллиардов юаней и тоже на 5 миллиардов. То есть ЦБ последовательно поддерживает дедолларизацию банками своих балансов.Более того, ЦБ РФ объявил, что с 28 октября изменяет ставки по операциям своп при продаже юаней за рубли и устанавливает по этим операциям ставку в размере ключевой, чтобы минимизировать влияние своих операций на рыночное ценообразование. Ранее она была ниже.Все это повышало спрос на юаневую ликвидность, и налоговый период, когда традиционно растет спрос на рубли был смазан в плане укрепления рубля. Получилась курсовая стабилизация после сильных движений понедельника вплоть до пятницы, когда решалась судьба ключевой ставки ЦБ РФ.ПРОГНОЗЫВ конце недели рубль прибавил против валюты КНР, которая опять вернулась на "полукруглый" уровень 13,5 рубля – уже сверху. Помогли ожидания, а затем и сами решение и комментарии ЦБ РФ по ключевой ставке. Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 21% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Инфляционное давление в РФ, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года, пояснил своё решение регулятор.Он считает, что требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить возвращение инфляции в РФ к цели в 4% и снизить инфляционные ожидания. Вероятность того, что 21% станет пиком ключевой ставки, сложно оценить. Допускается возможность повышения ставки на ближайшем заседании в декабре, отметил ЦБ.Наивысшей точки ключевой ставки Банка России, после которой она перестает действовать на инфляцию, нет, резюмировала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.Таким образом, инфляция остается пока непобежденной, и финрегулятор намерен сохранять жесткую ДКП. Это будет стабилизировать рубль к юаню, который на Мосбирже, похоже обосновался около 13,5 рубля – в конце октября – начале ноября.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, ставка банка россии, курсы валют, мосбиржа, повышение ключевой ставки