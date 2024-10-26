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В России арестовали имущество сына Порошенко - 26.10.2024, ПРАЙМ
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В России арестовали имущество сына Порошенко
В России арестовали имущество сына Порошенко - 26.10.2024, ПРАЙМ
В России арестовали имущество сына Порошенко
Имущество сына украинского экс-президента Петра Порошенко Алексея арестовано в России, следует из данных исполнительных производств ФССП России. | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T07:47+0300
2024-10-26T07:47+0300
арест
имущество
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Имущество сына украинского экс-президента Петра Порошенко Алексея арестовано в России, следует из данных исполнительных производств ФССП России. Так, из опубликованных документов следует, что производство в отношении Алексея Порошенко началось в январе 2024 года, им занимается главное межрегиональное (специализированное) управление ФССП. Ранее стало также известно, что в доход России были переданы акции кондитерской фабрики, принадлежащей Петру Порошенко.
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арест, имущество
арест, имущество
07:47 26.10.2024
 
В России арестовали имущество сына Порошенко

ФССП РФ: приставы арестовали имущество сына экс-президента Украины Петра Порошенко

© AFP / Genya Savilov*Президент Украины Петр Порошенко
*Президент Украины Петр Порошенко - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© AFP / Genya Savilov
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Имущество сына украинского экс-президента Петра Порошенко Алексея арестовано в России, следует из данных исполнительных производств ФССП России.
Так, из опубликованных документов следует, что производство в отношении Алексея Порошенко началось в январе 2024 года, им занимается главное межрегиональное (специализированное) управление ФССП.
Ранее стало также известно, что в доход России были переданы акции кондитерской фабрики, принадлежащей Петру Порошенко.
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