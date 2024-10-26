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Названа стоимость контрактов, заключенных на ASIAEXPO
Названа стоимость контрактов, заключенных на ASIAEXPO - 26.10.2024, ПРАЙМ
Названа стоимость контрактов, заключенных на ASIAEXPO
Компании из России, Республики Беларусь, стран Африки и Ближнего Востока подписали контракты предварительно на сумму 25 миллионов долларов на полях... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T15:09+0300
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СИРИУС, 26 окт – ПРАЙМ. Компании из России, Республики Беларусь, стран Африки и Ближнего Востока подписали контракты предварительно на сумму 25 миллионов долларов на полях международного сельскохозяйственного конгресса ASIAEXPO-2024, рассказал РИА Новости генеральный директор конгресса Игорь Милованов. ASIAEXPO-2024 проходил на площадке научно-технологического университета "Сириус" с 23 по 25 октября. В мероприятии принимали участие представители власти из Африки, Ирана, Иордании и России, а также отраслевые эксперты. "Мы видим заинтересованность участвующих стран, это Индия, Китай, представители стран Африки и Ближнего Востока, а также других. За время конгресса между российскими, белорусскими компаниями и представителями стран Ближнего Востока и Африки было заключено, по предварительным подсчетам, контрактов на сумму 25 миллионов долларов", - сказал Милованов. При этом большую часть договоров удалось подписать бизнесменам из Африки. Окончательные суммы будут известны позже, добавил Милованов. Как отмечал гендиректор ASIAEXPO ранее, за два года оргкомитету конгресса удалось добиться поддержки крупных отечественных отраслевых партнеров, в ближайшее время российская делегация аграриев отправится с бизнес-миссиями в Саудовскую Аравию, а после - в Китай. Международный конгресс ASIAEXPO проводится при поддержке Минсельхоза РФ, национального Союза птицеводов, "Союзмолоко", национального Союза свиноводов. В 2023 году мероприятие собрало около 6 тысяч человек, общая сумма контрактов, которые были подписаны в рамках конгресса, составила почти 3 миллиарда рублей.
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россия, бизнес
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Названа стоимость контрактов, заключенных на ASIAEXPO
Милованов: фирмы из РФ и из-за рубежа заключили контракты на $25 млн на ASIAEXPO
СИРИУС, 26 окт – ПРАЙМ. Компании из России, Республики Беларусь, стран Африки и Ближнего Востока подписали контракты предварительно на сумму 25 миллионов долларов на полях международного сельскохозяйственного конгресса ASIAEXPO-2024, рассказал РИА Новости генеральный директор конгресса Игорь Милованов.
ASIAEXPO-2024 проходил на площадке научно-технологического университета "Сириус" с 23 по 25 октября. В мероприятии принимали участие представители власти из Африки, Ирана, Иордании и России, а также отраслевые эксперты.
"Мы видим заинтересованность участвующих стран, это Индия, Китай, представители стран Африки и Ближнего Востока, а также других. За время конгресса между российскими, белорусскими компаниями и представителями стран Ближнего Востока и Африки было заключено, по предварительным подсчетам, контрактов на сумму 25 миллионов долларов", - сказал Милованов.
При этом большую часть договоров удалось подписать бизнесменам из Африки. Окончательные суммы будут известны позже, добавил Милованов.
Как отмечал гендиректор ASIAEXPO ранее, за два года оргкомитету конгресса удалось добиться поддержки крупных отечественных отраслевых партнеров, в ближайшее время российская делегация аграриев отправится с бизнес-миссиями в Саудовскую Аравию, а после - в Китай.
Международный конгресс ASIAEXPO проводится при поддержке Минсельхоза РФ, национального Союза птицеводов, "Союзмолоко", национального Союза свиноводов. В 2023 году мероприятие собрало около 6 тысяч человек, общая сумма контрактов, которые были подписаны в рамках конгресса, составила почти 3 миллиарда рублей.
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