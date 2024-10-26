https://1prime.ru/20241026/ataka-852440419.html
СМИ сообщили о массированных атаках Израиля по военным объектам Ирана
СМИ сообщили о массированных атаках Израиля по военным объектам Ирана - 26.10.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщили о массированных атаках Израиля по военным объектам Ирана
Тель-Авив совершил удары по десяткам стратегических иранских объектов, передает 12-й канал израильского телевидения. | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T05:13+0300
2024-10-26T05:13+0300
2024-10-26T05:13+0300
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - ПРАЙМ. Тель-Авив совершил удары по десяткам стратегических иранских объектов, передает 12-й канал израильского телевидения. "В число целей входят ракетные заводы, предприятия по разработке и производству БПЛА, а также базы запуска баллистических ракет", - отметили в службе канала. СМИ также уточнили, что атака ведется преимущественно по промышленным объектам.
https://1prime.ru/20241020/roskosh-852280319.html
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израиль, иран, атаки
СМИ сообщили о массированных атаках Израиля по военным объектам Ирана
СМИ: Израиль атаковал десятки военных объектов в Иране, включая ракетные заводы
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - ПРАЙМ. Тель-Авив совершил удары по десяткам стратегических иранских объектов, передает 12-й канал израильского телевидения.
"В число целей входят ракетные заводы, предприятия по разработке и производству БПЛА, а также базы запуска баллистических ракет", - отметили в службе канала. СМИ также уточнили, что атака ведется преимущественно по промышленным объектам.
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