https://1prime.ru/20241026/ataka-852440907.html

СМИ: Израиль заявил об окончании атаки на Иран

СМИ: Израиль заявил об окончании атаки на Иран - 26.10.2024, ПРАЙМ

СМИ: Израиль заявил об окончании атаки на Иран

Израильские истребители завершили проведение атаки на промышленные объекты Ирана, передает государственная телерадиокомпания Kan. | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T06:11+0300

2024-10-26T06:11+0300

2024-10-26T06:11+0300

израиль

иран

атаки

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - ПРАЙМ. Израильские истребители завершили проведение атаки на промышленные объекты Ирана, передает государственная телерадиокомпания Kan."Атака в Иране завершилась: самолеты ВВС направляются в Израиль", - следует из заявления.Согласно полученным телерадиокомпанией данным, Израиль провел несколько атак, в которых были задействованы истребители F-35, F-16 и F-15, а также самолеты-заправщики и разведывательные самолеты.

https://1prime.ru/20241026/ataka-852440419.html

израиль

иран

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израиль, иран, атаки