https://1prime.ru/20241026/ataka-852440907.html
СМИ: Израиль заявил об окончании атаки на Иран
СМИ: Израиль заявил об окончании атаки на Иран - 26.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: Израиль заявил об окончании атаки на Иран
Израильские истребители завершили проведение атаки на промышленные объекты Ирана, передает государственная телерадиокомпания Kan. | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T06:11+0300
2024-10-26T06:11+0300
2024-10-26T06:11+0300
израиль
иран
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - ПРАЙМ. Израильские истребители завершили проведение атаки на промышленные объекты Ирана, передает государственная телерадиокомпания Kan."Атака в Иране завершилась: самолеты ВВС направляются в Израиль", - следует из заявления.Согласно полученным телерадиокомпанией данным, Израиль провел несколько атак, в которых были задействованы истребители F-35, F-16 и F-15, а также самолеты-заправщики и разведывательные самолеты.
https://1prime.ru/20241026/ataka-852440419.html
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израиль, иран, атаки
СМИ: Израиль заявил об окончании атаки на Иран
Kan: истребители ВВС возвращаются в Израиль после завершения серии атак на Иран
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - ПРАЙМ. Израильские истребители завершили проведение атаки на промышленные объекты Ирана, передает государственная телерадиокомпания Kan.
"Атака в Иране завершилась: самолеты ВВС направляются в Израиль", - следует из заявления.
Согласно полученным телерадиокомпанией данным, Израиль провел несколько атак, в которых были задействованы истребители F-35, F-16 и F-15, а также самолеты-заправщики и разведывательные самолеты.
СМИ сообщили о массированных атаках Израиля по военным объектам Ирана