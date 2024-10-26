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Израильская атака не затронула ядерные объекты Ирана, заявили в МАГАТЭ

Израильская атака не затронула ядерные объекты Ирана, заявили в МАГАТЭ - 26.10.2024, ПРАЙМ

Израильская атака не затронула ядерные объекты Ирана, заявили в МАГАТЭ

Иранские ядерные не были затронуты в результате атаки на Тегеран. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T22:31+0300

2024-10-26T22:31+0300

2024-10-26T22:31+0300

политика

иран

израиль

ракетные удары

магатэ

рафаэль гросси

ядерная безопасность

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ВЕНА, 26 окт - ПРАЙМ. Иранские ядерные не были затронуты в результате атаки на Тегеран. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В ночь на субботу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на страну 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что атака на Иран ограничивалась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. По данным IRNA, ни один из объектов иранской нефтяной промышленности не пострадал. По словам Гросси, ядерные объекты Ирана не пострадали, инспекторы МАГАТЭ находятся в безопасности и продолжают свою жизненно важную работу. Он также призвал в своем аккаунте в соцсети Х к благоразумию и сдержанности "в отношении действий, которые могут поставить под угрозу безопасность и сохранность ядерных и других радиоактивных материалов". Ранее агентство Fars сообщило, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. Агентство Tasnim заявляло, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Корреспондент РИА Новости сообщал, что примерно в 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства РФ, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

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иран, израиль, ракетные удары, магатэ, рафаэль гросси, ядерная безопасность