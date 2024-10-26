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СМИ: Boeing может продать космический бизнес из-за финансовых проблем - 26.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Boeing может продать космический бизнес из-за финансовых проблем
СМИ: Boeing может продать космический бизнес из-за финансовых проблем - 26.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: Boeing может продать космический бизнес из-за финансовых проблем
Американская компания Boeing рассматривает возможность продажи своего космического бизнеса, включая операции по поддержке Международной космической станции,... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T10:40+0300
2024-10-26T10:41+0300
кризис
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Американская компания Boeing рассматривает возможность продажи своего космического бизнеса, включая операции по поддержке Международной космической станции, из-за финансовых проблем, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Находящаяся в тяжёлом финансовом положении компания (Boeing - ред.) изучает возможность продажи своего легендарного бизнеса (американского космического агентства - ред.) НАСА, включая проблемный космический корабль Starliner и операции по поддержке Международной космической станции", - говорится в сообщении. По данным газеты, компания Boeing сталкивается с углубляющимся финансовым кризисом и хочет "выйти из космической гонки". Согласно газете, развитию космических и оборонных проектов Boeing препятствуют "задержки и перерасходы средств". Кроме того, Wall Street Journal отмечает, что американская компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, в последние годы "вытеснила" Boeing с роли главного партнёра НАСА. Как сообщили газете источники, ожидается, что Boeing сохранит свои коммерческий и военный спутниковые бизнесы и позицию по наблюдению за сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS), разработанной для программы Artemis ("Артемида") по созданию базы на Луне. Как пишет газета, являющиеся частью стратегии нового президента Boeing Келли Ортберга усилия по сокращению финансовых потерь компании находятся на ранней стадии и могут не привести к сделке. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Астронавты-испытатели НАСА Уилмор и Уильямс останутся на МКС до февраля и вернутся домой на корабле Crew Dragon компании SpaceX.
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кризис
кризис
10:40 26.10.2024 (обновлено: 10:41 26.10.2024)
 
СМИ: Boeing может продать космический бизнес из-за финансовых проблем

WSJ: Boeing намерен продать свой космический бизнес

© Фото : Staff Sgt. Brittany MurphyЗапуск ракеты Minuteman III. Архивное фото
Запуск ракеты Minuteman III. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© Фото : Staff Sgt. Brittany Murphy
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Американская компания Boeing рассматривает возможность продажи своего космического бизнеса, включая операции по поддержке Международной космической станции, из-за финансовых проблем, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Находящаяся в тяжёлом финансовом положении компания (Boeing - ред.) изучает возможность продажи своего легендарного бизнеса (американского космического агентства - ред.) НАСА, включая проблемный космический корабль Starliner и операции по поддержке Международной космической станции", - говорится в сообщении.
По данным газеты, компания Boeing сталкивается с углубляющимся финансовым кризисом и хочет "выйти из космической гонки". Согласно газете, развитию космических и оборонных проектов Boeing препятствуют "задержки и перерасходы средств". Кроме того, Wall Street Journal отмечает, что американская компания SpaceX, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, в последние годы "вытеснила" Boeing с роли главного партнёра НАСА.
Как сообщили газете источники, ожидается, что Boeing сохранит свои коммерческий и военный спутниковые бизнесы и позицию по наблюдению за сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS), разработанной для программы Artemis ("Артемида") по созданию базы на Луне. Как пишет газета, являющиеся частью стратегии нового президента Boeing Келли Ортберга усилия по сокращению финансовых потерь компании находятся на ранней стадии и могут не привести к сделке.
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
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Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Астронавты-испытатели НАСА Уилмор и Уильямс останутся на МКС до февраля и вернутся домой на корабле Crew Dragon компании SpaceX.
 
кризис
 
 
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