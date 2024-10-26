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Эксперты рассказали, как лучше вложить деньги после повышения ставки

Эксперты рассказали, как лучше вложить деньги после повышения ставки - 26.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как лучше вложить деньги после повышения ставки

Пятничное повышение ключевой ставки Банком России до 21% стимулирует граждан размещать свои средства на накопительных счетах и срочных депозитах, в приоритете... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T10:58+0300

2024-10-26T10:58+0300

2024-10-26T11:01+0300

экономика

вложения

ставка банка россии

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ, Елена Лыкова. Пятничное повышение ключевой ставки Банком России до 21% стимулирует граждан размещать свои средства на накопительных счетах и срочных депозитах, в приоритете остаются инструменты денежного рынка, такие как РЕПО с центральным контрагентом, а также облигации с плавающей доходностью, которые быстро учтут новые процентные ставки, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляция по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4,5-5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году. "Повышение ключевой ставки стимулирует граждан размещать свои средства на накопительных счетах и срочных депозитах, что в совокупности с замедлением инфляции может стать катализатором укрепления национальной валюты", - отмечает начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики "РСХБ Управление активами" Павел Паевский. "До конца года ставка может быть повышена до 23%. Следует выбирать короткие депозиты или накопительные счета. Стоит ожидать дальнейшего роста ставки", - рекомендует старший экономист инвестбанка "Синара" Сергей Коныгин. В вопросе повышения ключевой ставки на ближайшем заседании согласен и директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров. Он указывает, что риск повышения ставки остается, возможен подъем еще на 1-2 процентных пункта. СТОИТ ЛИ ПЕРЕКЛАДЫВАТЬСЯ "Если есть свободные средства, думаю, стоит немного подождать реакции банков и разместить их на депозитах сроком 3-6 месяцев, по которым предлагаются наиболее привлекательные условия. А затем, когда появятся сигналы скорого начала смягчения ДКП, можно будет переложить их на долгосрочный депозит, зафиксировав тем самым высокую доходность на продолжительный срок", - считает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. "Перекладывать депозит стоит в том случае, если он был открыт давно и потерянный процентный доход в случае более раннего закрытия депозита за прошедший и будущий периоды будет меньше, чем полученный процентный доход за будущий период по новому продукту", - обращает внимание главный экономист инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова рекомендует дождаться срока окончания депозита, если открыт короткий вклад с близким сроком погашения, чтобы не потерять проценты, а потом вложить средства на новый вклад с высокой ставкой. "Ставки по вкладам могут еще подрасти, так как Банк России оставил сигнал о возможности дальнейшего повышения ставки. Мы ожидаем, что ключевая ставка может еще подрасти до 22% до конца года. Как только ключевая ставка достигнет своего пика, тогда следует рассмотреть вклады с максимально длинным сроком", - также полагает она. Кроме того, эксперты назвали альтернативные вкладам и интересные для инвесторов инструменты. "В связи с возможным будущим повышением ключевой ставки в приоритете остаются инструменты денежного рынка - РЕПО с центральным контрагентом (ЦК), флоатеры (облигации с плавающим купоном - ред.), которые быстро пересмотрят новые процентные ставки", - считает Петров из "БКС Мир инвестиций". Олег Кузьмин из "Ренессанс Капитал" предлагает помимо банковских депозитов по высоким ставкам рассмотреть инвесторам защитные инструменты (фонды денежного рынка, качественные облигации с плавающим купоном, короткие бумаги с фиксированной доходностью).

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вложения, ставка банка россии