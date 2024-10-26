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В отрыве от реальности. Стоит ли доверять пессимистичным прогнозам МВФ - 26.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241026/ekonomika-852395506.html
В отрыве от реальности. Стоит ли доверять пессимистичным прогнозам МВФ
В отрыве от реальности. Стоит ли доверять пессимистичным прогнозам МВФ - 26.10.2024, ПРАЙМ
В отрыве от реальности. Стоит ли доверять пессимистичным прогнозам МВФ
Международный валютный фонд в октябрьском докладе оценил рост мировой экономики в 2024 году в 3,2 процента. Таким же, по прогнозам МВФ, он останется и в 2025... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T08:00+0300
2024-10-26T08:00+0300
экономика
мнения аналитиков
мвф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852395506.jpg?1729918801
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд в октябрьском докладе оценил рост мировой экономики в 2024 году в 3,2 процента. Таким же, по прогнозам МВФ, он останется и в 2025 году.Рост российской экономики в 2024 году МВФ оценил в 3,6 процента, тем самым улучшив свой прогноз.В то же время МВФ ухудшил свой прогноз на 2025 год — экономика России вырастет на 1,3%, сказано в новом докладе.К прогнозам МВФ необходимо относиться внимательно, но понимать, что они не всегда соответствуют реальности.МВФ прогнозировал рост глобальной экономики в 2023 году в 2,8 процента, тогда как по итогам года он составил 3 процента.Также Международный валютный фонд неоднократно занижал ожидаемый рост российской и китайской экономик.Свой пессимизм в 2024 году МВФ аргументировал "продолжающейся фрагментацией глобальной экономики, военными конфликтами, негативной реакцией населения многих стран на трудовую миграцию" и другими факторами.Подобное отношение МВФ к реалиям современной глобальной экономики объясняется его неготовностью принять становление нового мира - многополярного.Прогноз МВФ, с одной стороны, отражает стремление глобалистов удержать союзников и немногих колеблющихся в зоне своего влияния, а с другой - свидетельствует об отсутствии у глобальных корпораций стратегического преимущества перед государствами.В современном мире противостояние между глобальными корпорациями и государствами достигло апогея.Глобальный капитал уже лишил суверенитета ведущие страны Европы, лидеры которых проводят откровенно антинациональную политику.Миграция в страны Евросоюза не усилила их конкурентные преимущества, как прогнозировали МВФ и Всемирный банк, а напротив, имела негативные последствия. Антироссийские санкции также снизили конкурентоспособность экономик европейских стран, отрезав их от российских ресурсов и рынков сбыта.Интересы глобальных корпораций вытесняют интересы стран и их коренных народов.Военные конфликты, на которые ссылается МВФ, - это конфликты на Украине и Ближнем Востоке, развязанные глобальным капиталом, проводником интересов которого и является МВФ.Сокращение темпов роста, прогнозируемое МВФ, - это следствие кризиса "глобалистской повестки", ведь произойти оно должно за счет Германии и Италии - крупных экономик Европы, пострадавших от санкций в отношении России, введенных как раз глобалистами.Экономики стран БРИКС устойчиво растут, их вклад в глобальную экономику уже существенно превысил объем стран "Большой семерки", и они продолжают расти темпом 4 процента в год.Мир становится многополярным, и саммит БРИКС в Казани в полной мере продемонстрировал необратимость происходящих изменений.То, что является препятствием экономического роста в однополярном мире, станет его стимулом в мире многополярном.Например, сейчас для США и его сателлитов отказ от доллара, безусловно, является сдерживающим рост фактором.Но в многополярном мире именно разнообразие валютных инструментов станет стимулом долгосрочного устойчивого развития.Страны БРИКС обладают огромным потенциалом, чтобы стать драйверами роста глобальной экономики в долгосрочной перспективе.Что касается европейских стран, то, чем быстрее они начнут сотрудничать со странами БРИКС, тем раньше вернутся на траекторию устойчивого роста, с которой они сошли, благодаря следованию рекомендациям глобалистов и МВФ.Исходя из всего вышеизложенного, можно прогнозировать глобальный рост в 2024-2025 годах не меньше 3,4-3,6%.Основным сдерживающим экономический рост фактором сегодня является отсутствие надежной валюты, ведь доллар фактически себя в этом качестве исчерпал.США и стоящие за правительством этой страны глобальные финансовые структуры делают ставку на новый вид фиатных денег - криптовалюты, что соответствует интересам глобального капитала, а не суверенных государств.Ведь переход к криптовалютам полностью лишит страны финансового суверенитета.Предложение России о привязке новой валюты БРИКС к природным ресурсам и "корзине валют" стран БРИКС, напротив, позволит развивать многостороннее сотрудничество при сохранении национального суверенитета.Таким образом, пессимистичные прогнозы МВФ не имеют под собой реальных оснований, а являются лишь жалкой попыткой "сохранить хорошую мину при плохой игре".
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Светлана Сазанова
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мнения аналитиков, мвф
Экономика, Мнения аналитиков, МВФ
08:00 26.10.2024
 

В отрыве от реальности. Стоит ли доверять пессимистичным прогнозам МВФ

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Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова
Светлана Сазанова
Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд в октябрьском докладе оценил рост мировой экономики в 2024 году в 3,2 процента. Таким же, по прогнозам МВФ, он останется и в 2025 году.
Рост российской экономики в 2024 году МВФ оценил в 3,6 процента, тем самым улучшив свой прогноз.
В то же время МВФ ухудшил свой прогноз на 2025 год — экономика России вырастет на 1,3%, сказано в новом докладе.
К прогнозам МВФ необходимо относиться внимательно, но понимать, что они не всегда соответствуют реальности.
МВФ прогнозировал рост глобальной экономики в 2023 году в 2,8 процента, тогда как по итогам года он составил 3 процента.
Также Международный валютный фонд неоднократно занижал ожидаемый рост российской и китайской экономик.
Свой пессимизм в 2024 году МВФ аргументировал "продолжающейся фрагментацией глобальной экономики, военными конфликтами, негативной реакцией населения многих стран на трудовую миграцию" и другими факторами.
Подобное отношение МВФ к реалиям современной глобальной экономики объясняется его неготовностью принять становление нового мира - многополярного.
Прогноз МВФ, с одной стороны, отражает стремление глобалистов удержать союзников и немногих колеблющихся в зоне своего влияния, а с другой - свидетельствует об отсутствии у глобальных корпораций стратегического преимущества перед государствами.
В современном мире противостояние между глобальными корпорациями и государствами достигло апогея.
Глобальный капитал уже лишил суверенитета ведущие страны Европы, лидеры которых проводят откровенно антинациональную политику.
Миграция в страны Евросоюза не усилила их конкурентные преимущества, как прогнозировали МВФ и Всемирный банк, а напротив, имела негативные последствия. Антироссийские санкции также снизили конкурентоспособность экономик европейских стран, отрезав их от российских ресурсов и рынков сбыта.
Интересы глобальных корпораций вытесняют интересы стран и их коренных народов.
Военные конфликты, на которые ссылается МВФ, - это конфликты на Украине и Ближнем Востоке, развязанные глобальным капиталом, проводником интересов которого и является МВФ.
Сокращение темпов роста, прогнозируемое МВФ, - это следствие кризиса "глобалистской повестки", ведь произойти оно должно за счет Германии и Италии - крупных экономик Европы, пострадавших от санкций в отношении России, введенных как раз глобалистами.
Экономики стран БРИКС устойчиво растут, их вклад в глобальную экономику уже существенно превысил объем стран "Большой семерки", и они продолжают расти темпом 4 процента в год.
Мир становится многополярным, и саммит БРИКС в Казани в полной мере продемонстрировал необратимость происходящих изменений.
То, что является препятствием экономического роста в однополярном мире, станет его стимулом в мире многополярном.
Например, сейчас для США и его сателлитов отказ от доллара, безусловно, является сдерживающим рост фактором.
Но в многополярном мире именно разнообразие валютных инструментов станет стимулом долгосрочного устойчивого развития.
Страны БРИКС обладают огромным потенциалом, чтобы стать драйверами роста глобальной экономики в долгосрочной перспективе.
Что касается европейских стран, то, чем быстрее они начнут сотрудничать со странами БРИКС, тем раньше вернутся на траекторию устойчивого роста, с которой они сошли, благодаря следованию рекомендациям глобалистов и МВФ.
Исходя из всего вышеизложенного, можно прогнозировать глобальный рост в 2024-2025 годах не меньше 3,4-3,6%.
Основным сдерживающим экономический рост фактором сегодня является отсутствие надежной валюты, ведь доллар фактически себя в этом качестве исчерпал.
США и стоящие за правительством этой страны глобальные финансовые структуры делают ставку на новый вид фиатных денег - криптовалюты, что соответствует интересам глобального капитала, а не суверенных государств.
Ведь переход к криптовалютам полностью лишит страны финансового суверенитета.
Предложение России о привязке новой валюты БРИКС к природным ресурсам и "корзине валют" стран БРИКС, напротив, позволит развивать многостороннее сотрудничество при сохранении национального суверенитета.
Таким образом, пессимистичные прогнозы МВФ не имеют под собой реальных оснований, а являются лишь жалкой попыткой "сохранить хорошую мину при плохой игре".

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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