https://1prime.ru/20241026/ekonomika-852395506.html

В отрыве от реальности. Стоит ли доверять пессимистичным прогнозам МВФ

В отрыве от реальности. Стоит ли доверять пессимистичным прогнозам МВФ - 26.10.2024, ПРАЙМ

В отрыве от реальности. Стоит ли доверять пессимистичным прогнозам МВФ

Международный валютный фонд в октябрьском докладе оценил рост мировой экономики в 2024 году в 3,2 процента. Таким же, по прогнозам МВФ, он останется и в 2025... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T08:00+0300

2024-10-26T08:00+0300

2024-10-26T08:00+0300

экономика

мнения аналитиков

мвф

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд в октябрьском докладе оценил рост мировой экономики в 2024 году в 3,2 процента. Таким же, по прогнозам МВФ, он останется и в 2025 году.Рост российской экономики в 2024 году МВФ оценил в 3,6 процента, тем самым улучшив свой прогноз.В то же время МВФ ухудшил свой прогноз на 2025 год — экономика России вырастет на 1,3%, сказано в новом докладе.К прогнозам МВФ необходимо относиться внимательно, но понимать, что они не всегда соответствуют реальности.МВФ прогнозировал рост глобальной экономики в 2023 году в 2,8 процента, тогда как по итогам года он составил 3 процента.Также Международный валютный фонд неоднократно занижал ожидаемый рост российской и китайской экономик.Свой пессимизм в 2024 году МВФ аргументировал "продолжающейся фрагментацией глобальной экономики, военными конфликтами, негативной реакцией населения многих стран на трудовую миграцию" и другими факторами.Подобное отношение МВФ к реалиям современной глобальной экономики объясняется его неготовностью принять становление нового мира - многополярного.Прогноз МВФ, с одной стороны, отражает стремление глобалистов удержать союзников и немногих колеблющихся в зоне своего влияния, а с другой - свидетельствует об отсутствии у глобальных корпораций стратегического преимущества перед государствами.В современном мире противостояние между глобальными корпорациями и государствами достигло апогея.Глобальный капитал уже лишил суверенитета ведущие страны Европы, лидеры которых проводят откровенно антинациональную политику.Миграция в страны Евросоюза не усилила их конкурентные преимущества, как прогнозировали МВФ и Всемирный банк, а напротив, имела негативные последствия. Антироссийские санкции также снизили конкурентоспособность экономик европейских стран, отрезав их от российских ресурсов и рынков сбыта.Интересы глобальных корпораций вытесняют интересы стран и их коренных народов.Военные конфликты, на которые ссылается МВФ, - это конфликты на Украине и Ближнем Востоке, развязанные глобальным капиталом, проводником интересов которого и является МВФ.Сокращение темпов роста, прогнозируемое МВФ, - это следствие кризиса "глобалистской повестки", ведь произойти оно должно за счет Германии и Италии - крупных экономик Европы, пострадавших от санкций в отношении России, введенных как раз глобалистами.Экономики стран БРИКС устойчиво растут, их вклад в глобальную экономику уже существенно превысил объем стран "Большой семерки", и они продолжают расти темпом 4 процента в год.Мир становится многополярным, и саммит БРИКС в Казани в полной мере продемонстрировал необратимость происходящих изменений.То, что является препятствием экономического роста в однополярном мире, станет его стимулом в мире многополярном.Например, сейчас для США и его сателлитов отказ от доллара, безусловно, является сдерживающим рост фактором.Но в многополярном мире именно разнообразие валютных инструментов станет стимулом долгосрочного устойчивого развития.Страны БРИКС обладают огромным потенциалом, чтобы стать драйверами роста глобальной экономики в долгосрочной перспективе.Что касается европейских стран, то, чем быстрее они начнут сотрудничать со странами БРИКС, тем раньше вернутся на траекторию устойчивого роста, с которой они сошли, благодаря следованию рекомендациям глобалистов и МВФ.Исходя из всего вышеизложенного, можно прогнозировать глобальный рост в 2024-2025 годах не меньше 3,4-3,6%.Основным сдерживающим экономический рост фактором сегодня является отсутствие надежной валюты, ведь доллар фактически себя в этом качестве исчерпал.США и стоящие за правительством этой страны глобальные финансовые структуры делают ставку на новый вид фиатных денег - криптовалюты, что соответствует интересам глобального капитала, а не суверенных государств.Ведь переход к криптовалютам полностью лишит страны финансового суверенитета.Предложение России о привязке новой валюты БРИКС к природным ресурсам и "корзине валют" стран БРИКС, напротив, позволит развивать многостороннее сотрудничество при сохранении национального суверенитета.Таким образом, пессимистичные прогнозы МВФ не имеют под собой реальных оснований, а являются лишь жалкой попыткой "сохранить хорошую мину при плохой игре".

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Светлана Сазанова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852394417_0:280:720:1000_100x100_80_0_0_3062865799d36866a51caae0bf658ff1.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Светлана Сазанова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/18/852394417_0:280:720:1000_100x100_80_0_0_3062865799d36866a51caae0bf658ff1.jpg

мнения аналитиков, мвф