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У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, заявили в Минфине
У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, заявили в Минфине - 26.10.2024, ПРАЙМ
У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, заявили в Минфине
У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, чтобы осознать новую реальность, которая требует перераспределения глобальных ресурсов и конкурентных... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T07:09+0300
2024-10-26T07:09+0300
2024-10-26T07:09+0300
экономика
минфин
развитые страны
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ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, чтобы осознать новую реальность, которая требует перераспределения глобальных ресурсов и конкурентных позиций, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Те страны, которые раньше были развитые, им нужно воспринять новую реальность, но эта реальность очень тяжелая, она требует переосмысления, требует перераспределения глобальных ресурсов и конкурентных позиций", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Чебесков отметил, что от таких стран требуется "глубокая мудрость", чтобы осознать, что мир меняется. "Пока мы этой мудрости, к сожалению, не видим. Будем надеяться, что она придет", - заключил он.
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минфин, развитые страны
Экономика, Минфин, развитые страны
У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, заявили в Минфине
Чебесков: у стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, чтобы осознать новую реальность, которая требует перераспределения глобальных ресурсов и конкурентных позиций, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Те страны, которые раньше были развитые, им нужно воспринять новую реальность, но эта реальность очень тяжелая, она требует переосмысления, требует перераспределения глобальных ресурсов и конкурентных позиций", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Чебесков отметил, что от таких стран требуется "глубокая мудрость", чтобы осознать, что мир меняется.
"Пока мы этой мудрости, к сожалению, не видим. Будем надеяться, что она придет", - заключил он.
В Минфине оценили, что мешает работе МВФ