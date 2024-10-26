https://1prime.ru/20241026/ekonomika-852441689.html

У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, заявили в Минфине

У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, заявили в Минфине - 26.10.2024, ПРАЙМ

У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, заявили в Минфине

У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, чтобы осознать новую реальность, которая требует перераспределения глобальных ресурсов и конкурентных... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T07:09+0300

2024-10-26T07:09+0300

2024-10-26T07:09+0300

экономика

минфин

развитые страны

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ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. У стран с развитой экономикой не видно глубокой мудрости, чтобы осознать новую реальность, которая требует перераспределения глобальных ресурсов и конкурентных позиций, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Те страны, которые раньше были развитые, им нужно воспринять новую реальность, но эта реальность очень тяжелая, она требует переосмысления, требует перераспределения глобальных ресурсов и конкурентных позиций", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Чебесков отметил, что от таких стран требуется "глубокая мудрость", чтобы осознать, что мир меняется. "Пока мы этой мудрости, к сожалению, не видим. Будем надеяться, что она придет", - заключил он.

https://1prime.ru/20241026/mvf-852440307.html

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минфин, развитые страны