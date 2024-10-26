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Эксперты объяснили рост спроса на вызов эвакуатора в регионах России - 26.10.2024, ПРАЙМ
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Эксперты объяснили рост спроса на вызов эвакуатора в регионах России
Эксперты объяснили рост спроса на вызов эвакуатора в регионах России - 26.10.2024, ПРАЙМ
Эксперты объяснили рост спроса на вызов эвакуатора в регионах России
Россияне в октябре текущего года стали на 15% чаще вызывать эвакуатор по сравнению с тем же периодом 2023 года, а в лидерах оказались жители Ярославля, Башкирии | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T05:53+0300
2024-10-26T06:01+0300
эвакуация автомобилей
россия
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россияне в октябре текущего года стали на 15% чаще вызывать эвакуатор по сравнению с тем же периодом 2023 года, а в лидерах оказались жители Ярославля, Башкирии и Тюмени, где резко наступили холода и владельцы транспорта не успели поменять резину, подсчитали для РИА Новости аналитики "Авито Услуг". "Россияне стали чаще стали прибегать к помощи эвакуаторщиков - за последний год (октябрь 2024 к октябрю 2023) спрос на такие услуги вырос на 15%. Особенно эта услуга популярна с наступлением холодного времени года и выпадением снега ... Чаще всего услугами эвакуации транспорта в России интересовались жители Ярославля (+178%), Башкортостана (+143%), Тюмени (+114%)", - говорится в исследовании. Там добавили, что рост спроса связан с тем, что владельцы транспорта не успели сменить резину на фоне похолоданий. Отмечается, что водители легковых автомобилей чаще остальных пользуются услугами эвакуаторов как для помощи в экстренных ситуациях, так и для перегона автомобилей для продажи без пробега по России. К таким услугам россияне обращались на 66% чаще, чем в том же месяце прошлого года. Отдельно эвакуацией машин бизнес-класса интересовались на 62% чаще, а предложение по эвакуации авто от мастеров увеличилось почти втрое. В свою очередь российские мотоциклисты стали интересоваться услугой эвакуации на 4% чаще, чем годом ранее. Аналитики связывают это с тем, что в плохую погоду некоторые владельцы боятся перегонять самостоятельно. При этом исполнители в этом году предлагали услуги по эвакуации мотоциклов в 2,7 раза чаще, чем в октябре 2023 года. Что касается автобусов и микроавтобусов, то этой осенью россияне интересовались услугами специалистов по эвакуации такого вида транспорта более чем в 1,5 раза чаще. При этом эвакуаторщики помогают водителям автобусов доехать до автобусной станции в случае, например, если закончилось топливо.
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эвакуация автомобилей, россия
эвакуация автомобилей, РОССИЯ
05:53 26.10.2024 (обновлено: 06:01 26.10.2024)
 
Эксперты объяснили рост спроса на вызов эвакуатора в регионах России

"Авито Услуги": спрос на вызов эвакуатора в России вырос из-за похолоданий

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭвакуация автомобилей
Эвакуация автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россияне в октябре текущего года стали на 15% чаще вызывать эвакуатор по сравнению с тем же периодом 2023 года, а в лидерах оказались жители Ярославля, Башкирии и Тюмени, где резко наступили холода и владельцы транспорта не успели поменять резину, подсчитали для РИА Новости аналитики "Авито Услуг".
"Россияне стали чаще стали прибегать к помощи эвакуаторщиков - за последний год (октябрь 2024 к октябрю 2023) спрос на такие услуги вырос на 15%. Особенно эта услуга популярна с наступлением холодного времени года и выпадением снега ... Чаще всего услугами эвакуации транспорта в России интересовались жители Ярославля (+178%), Башкортостана (+143%), Тюмени (+114%)", - говорится в исследовании. Там добавили, что рост спроса связан с тем, что владельцы транспорта не успели сменить резину на фоне похолоданий.
Отмечается, что водители легковых автомобилей чаще остальных пользуются услугами эвакуаторов как для помощи в экстренных ситуациях, так и для перегона автомобилей для продажи без пробега по России. К таким услугам россияне обращались на 66% чаще, чем в том же месяце прошлого года. Отдельно эвакуацией машин бизнес-класса интересовались на 62% чаще, а предложение по эвакуации авто от мастеров увеличилось почти втрое.
В свою очередь российские мотоциклисты стали интересоваться услугой эвакуации на 4% чаще, чем годом ранее. Аналитики связывают это с тем, что в плохую погоду некоторые владельцы боятся перегонять самостоятельно. При этом исполнители в этом году предлагали услуги по эвакуации мотоциклов в 2,7 раза чаще, чем в октябре 2023 года.
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Что касается автобусов и микроавтобусов, то этой осенью россияне интересовались услугами специалистов по эвакуации такого вида транспорта более чем в 1,5 раза чаще. При этом эвакуаторщики помогают водителям автобусов доехать до автобусной станции в случае, например, если закончилось топливо.
 
эвакуация автомобилейРОССИЯ
 
 
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