https://1prime.ru/20241026/evakuator-852440778.html

Эксперты объяснили рост спроса на вызов эвакуатора в регионах России

Эксперты объяснили рост спроса на вызов эвакуатора в регионах России - 26.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты объяснили рост спроса на вызов эвакуатора в регионах России

Россияне в октябре текущего года стали на 15% чаще вызывать эвакуатор по сравнению с тем же периодом 2023 года, а в лидерах оказались жители Ярославля, Башкирии | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T05:53+0300

2024-10-26T05:53+0300

2024-10-26T06:01+0300

эвакуация автомобилей

россия

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Россияне в октябре текущего года стали на 15% чаще вызывать эвакуатор по сравнению с тем же периодом 2023 года, а в лидерах оказались жители Ярославля, Башкирии и Тюмени, где резко наступили холода и владельцы транспорта не успели поменять резину, подсчитали для РИА Новости аналитики "Авито Услуг". "Россияне стали чаще стали прибегать к помощи эвакуаторщиков - за последний год (октябрь 2024 к октябрю 2023) спрос на такие услуги вырос на 15%. Особенно эта услуга популярна с наступлением холодного времени года и выпадением снега ... Чаще всего услугами эвакуации транспорта в России интересовались жители Ярославля (+178%), Башкортостана (+143%), Тюмени (+114%)", - говорится в исследовании. Там добавили, что рост спроса связан с тем, что владельцы транспорта не успели сменить резину на фоне похолоданий. Отмечается, что водители легковых автомобилей чаще остальных пользуются услугами эвакуаторов как для помощи в экстренных ситуациях, так и для перегона автомобилей для продажи без пробега по России. К таким услугам россияне обращались на 66% чаще, чем в том же месяце прошлого года. Отдельно эвакуацией машин бизнес-класса интересовались на 62% чаще, а предложение по эвакуации авто от мастеров увеличилось почти втрое. В свою очередь российские мотоциклисты стали интересоваться услугой эвакуации на 4% чаще, чем годом ранее. Аналитики связывают это с тем, что в плохую погоду некоторые владельцы боятся перегонять самостоятельно. При этом исполнители в этом году предлагали услуги по эвакуации мотоциклов в 2,7 раза чаще, чем в октябре 2023 года. Что касается автобусов и микроавтобусов, то этой осенью россияне интересовались услугами специалистов по эвакуации такого вида транспорта более чем в 1,5 раза чаще. При этом эвакуаторщики помогают водителям автобусов доехать до автобусной станции в случае, например, если закончилось топливо.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эвакуация автомобилей, россия