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Глава Ford раскрыл, на каком китайском автомобиле ездит уже полгода
Глава Ford раскрыл, на каком китайском автомобиле ездит уже полгода - 26.10.2024, ПРАЙМ
Глава Ford раскрыл, на каком китайском автомобиле ездит уже полгода
специально привез в США новейший китайский электромобиль Xiaomi SU7, ездит на нем ежедневно уже в течение полугода и не намерен от него отказываться. Об этом... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T21:31+0300
2024-10-26T21:31+0300
2024-10-26T21:31+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Глава Ford Джим Фарли рассказал в беседе с телеведущим Робертом Ллевелином, что специально привез в США новейший китайский электромобиль Xiaomi SU7, ездит на нем ежедневно уже в течение полугода и не намерен от него отказываться. Об этом сообщило издание Motor.ru.Отмечается, что Фарли ездит на машине, которую компания Ford ввезла в США в обход установленных правил, так как для нее было сделано исключение. Фарли заявил, что, как правило, говорить о конкурентах в превосходных эпитетах не принято, но в данном случае Ford и Xiaomi не являются соперниками, по крайней мере в США. Он также назвал продажи Xiaomi фантастическими, так как бренд продает каждый месяц по 20 тысяч электромобилей.По данным издания, Xiaomi SU7 пока не продается за пределами Китая, при этом США ввели заградительные пошлины против китайского автопрома.
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сша, ford, xiaomi, электромобили, китайские авто
Экономика, США, Ford, Xiaomi, электромобили, китайские авто
Глава Ford раскрыл, на каком китайском автомобиле ездит уже полгода
Motor.ru: глава Ford Фарли пересел на Xiaomi SU7 и не хочет менять машину
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ.
Глава Ford Джим Фарли рассказал в беседе с телеведущим Робертом Ллевелином, что
специально привез в США новейший китайский электромобиль Xiaomi SU7, ездит на нем ежедневно уже в течение полугода и не намерен от него отказываться. Об этом сообщило издание Motor.ru
.
Отмечается, что Фарли ездит на машине, которую компания Ford ввезла в США в обход установленных правил, так как для нее было сделано исключение.
Фарли заявил, что, как правило, говорить о конкурентах в превосходных эпитетах не принято, но в данном случае Ford и Xiaomi не являются соперниками, по крайней мере в США. Он также назвал продажи Xiaomi фантастическими, так как бренд продает каждый месяц по 20 тысяч электромобилей.
По данным издания, Xiaomi SU7 пока не продается за пределами Китая, при этом США ввели заградительные пошлины против китайского автопрома.
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