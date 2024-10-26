https://1prime.ru/20241026/g7-852450037.html
G7 усилит давление на финорганизации из третьих стран за работу с Россией
G7 усилит давление на финорганизации из третьих стран за работу с Россией - 26.10.2024, ПРАЙМ
G7 усилит давление на финорганизации из третьих стран за работу с Россией
Страны "Большой семерки" решили активизировать свои усилия против финорганизаций из третьих стран, которые взаимодействуют с РФ. Об этом сказано в заявлении... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T19:45+0300
2024-10-26T19:45+0300
2024-10-26T19:45+0300
политика
g7
санкции против рф
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_71d8a019ec787caf9a759f67bf0374cd.jpg
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" решили активизировать свои усилия против финорганизаций из третьих стран, которые взаимодействуют с РФ. Об этом сказано в заявлении глав минфинов и управляющих центральными банками G7 по итогам совместного заседания. Отмечается, что страны G7 намерены активизировать усилия "по предотвращению поддержки финансовыми организациями уклонения Россией от наших санкций, особенно в третьих странах, и продолжения взаимодействия с частным сектором". Согласно заявлению, что власти стран "Большой семерки" также намерены гарантировать, что организации из стран G7 не будут участвовать в обходе санкций Россией. "Мы привержены препятствовать возможности России избегать или обходить санкции и приобретать товары двойного назначения для военного использования, в том числе в сотрудничестве с третьими странами", — сказано в заявлении, опубликованном минфином США. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20241026/g7-852449781.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/39/771023961_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_151e426060dc89aaa3730162cecb71f1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
g7, санкции против рф, финансы
Политика, G7, санкции против РФ, Финансы
G7 усилит давление на финорганизации из третьих стран за работу с Россией
Страны G7 усилят давление на финорганизации из третьих стран за работу с Россией
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" решили активизировать свои усилия против финорганизаций из третьих стран, которые взаимодействуют с РФ. Об этом сказано в заявлении глав минфинов и управляющих центральными банками G7 по итогам совместного заседания.
Отмечается, что страны G7 намерены активизировать усилия "по предотвращению поддержки финансовыми организациями уклонения Россией от наших санкций, особенно в третьих странах, и продолжения взаимодействия с частным сектором".
Согласно заявлению, что власти стран "Большой семерки" также намерены гарантировать, что организации из стран G7 не будут участвовать в обходе санкций Россией.
"Мы привержены препятствовать возможности России избегать или обходить санкции и приобретать товары двойного назначения для военного использования, в том числе в сотрудничестве с третьими странами", — сказано в заявлении, опубликованном минфином США.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
G7 намерена усилить санкционное давление на российскую нефть