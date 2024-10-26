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G7 усилит давление на финорганизации из третьих стран за работу с Россией - 26.10.2024, ПРАЙМ
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G7 усилит давление на финорганизации из третьих стран за работу с Россией
G7 усилит давление на финорганизации из третьих стран за работу с Россией - 26.10.2024, ПРАЙМ
G7 усилит давление на финорганизации из третьих стран за работу с Россией
Страны "Большой семерки" решили активизировать свои усилия против финорганизаций из третьих стран, которые взаимодействуют с РФ. Об этом сказано в заявлении... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T19:45+0300
2024-10-26T19:45+0300
политика
g7
санкции против рф
финансы
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ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" решили активизировать свои усилия против финорганизаций из третьих стран, которые взаимодействуют с РФ. Об этом сказано в заявлении глав минфинов и управляющих центральными банками G7 по итогам совместного заседания. Отмечается, что страны G7 намерены активизировать усилия "по предотвращению поддержки финансовыми организациями уклонения Россией от наших санкций, особенно в третьих странах, и продолжения взаимодействия с частным сектором". Согласно заявлению, что власти стран "Большой семерки" также намерены гарантировать, что организации из стран G7 не будут участвовать в обходе санкций Россией. "Мы привержены препятствовать возможности России избегать или обходить санкции и приобретать товары двойного назначения для военного использования, в том числе в сотрудничестве с третьими странами", — сказано в заявлении, опубликованном минфином США. После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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g7, санкции против рф, финансы
Политика, G7, санкции против РФ, Финансы
19:45 26.10.2024
 
G7 усилит давление на финорганизации из третьих стран за работу с Россией

Страны G7 усилят давление на финорганизации из третьих стран за работу с Россией

© fotolia.com / WranglerПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© fotolia.com / Wrangler
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ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" решили активизировать свои усилия против финорганизаций из третьих стран, которые взаимодействуют с РФ. Об этом сказано в заявлении глав минфинов и управляющих центральными банками G7 по итогам совместного заседания.
Отмечается, что страны G7 намерены активизировать усилия "по предотвращению поддержки финансовыми организациями уклонения Россией от наших санкций, особенно в третьих странах, и продолжения взаимодействия с частным сектором".
Согласно заявлению, что власти стран "Большой семерки" также намерены гарантировать, что организации из стран G7 не будут участвовать в обходе санкций Россией.
"Мы привержены препятствовать возможности России избегать или обходить санкции и приобретать товары двойного назначения для военного использования, в том числе в сотрудничестве с третьими странами", — сказано в заявлении, опубликованном минфином США.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
G7 намерена усилить санкционное давление на российскую нефть
19:34
 
ПолитикаG7санкции против РФФинансы
 
 
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