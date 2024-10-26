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Eni и BP возобновили геологоразведку в Ливии

Eni и BP возобновили геологоразведку в Ливии - 26.10.2024, ПРАЙМ

Eni и BP возобновили геологоразведку в Ливии

Итальянская энергетическая компания Eni и британская BP возобновили геологоразведочные работы в Ливии, прерванные в 2014 году, сообщила Ливийская национальная... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T20:21+0300

2024-10-26T20:21+0300

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КАИР, 26 окт - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni и британская BP возобновили геологоразведочные работы в Ливии, прерванные в 2014 году, сообщила Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC). "Итальянская Eni и британская British Petroleum возобновили геологоразведочные работы в Ливии после прекращения буровых работ в 2014 году", - говорится в заявлении NOC. Корпорация также отметила, что в ближайшие недели готовятся возобновить свою деятельность в Ливии испанская нефтегазовая компания Repsol и австрийская OMV. В начале октября форс-мажор был снят со всех месторождений и портов Ливии, а добыча и экспорт нефти были восстановлены после того, как заседающая на востоке страны Палата представителей и базирующийся в Триполи Высший государственный совет договорились по кандидатуре нового главы Центрального банка страны. В конце августа правительство на востоке Ливии, наделенное полномочиями Палатой представителей (парламентом), объявило форс-мажор на всех месторождениях и заявило о приостановке добычи и экспорта нефти. В заявлении правительства говорилось, что решения были приняты в связи с нападениями и попытками вторжения в штаб-квартиру Центрального банка Ливии, базирующегося в Триполи.

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ливия, геологоразведка, eni, bp