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"Грузинская мечта" лидирует по итогам парламентских выборов в Грузии
"Грузинская мечта" лидирует по итогам парламентских выборов в Грузии - 26.10.2024, ПРАЙМ
"Грузинская мечта" лидирует по итогам парламентских выборов в Грузии
Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует по итогам парламентских выборов в стране после обработки данных с почти 71% участков. Об этом свидетельствуют... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T20:47+0300
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ТБИЛИСИ, 26 окт - ПРАЙМ. Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует по итогам парламентских выборов в стране после обработки данных с почти 71% участков. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК Грузии.Согласно данным сайта ЦИК страны, "Грузинская мечта" получает 52,99%, оппозиционная партия "Коалиция за перемены" — 11,2%, "Единство — Национальное движение" — 9,8%, "Сильная Грузия" — 9,02%, "Гахария — за Грузию" — 8,22%.Четыре оппозиционные партии преодолевают 5%-ный барьер для получения мест в грузинском парламенте. При этом суммарно их голосов не достаточно для создания парламентского большинства. Лидер партии Мамука Мдинарадзе ранее заявил, сославшись на первые данные ЦИК республики, что "Грузинская мечта" получает парламентское большинство или около 90 мандатов из 150."По нашим подсчетам, это около 90-91 мандатов… мы получили твердое большинство", — сказал он в ходе брифинга.Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям требуется преодолеть 5%-ный барьер. Партия, которая набрала больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина требуется поддержка 76 депутатов из 150.
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грузия, парламентские выборы, политика
Политика, ГРУЗИЯ, парламентские выборы, политика
"Грузинская мечта" лидирует по итогам парламентских выборов в Грузии
"Грузинская мечта" лидирует с 52,98% голосов после обработки 69% участков
ТБИЛИСИ, 26 окт - ПРАЙМ. Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует по итогам парламентских выборов в стране после обработки данных с почти 71% участков. Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК Грузии.
Согласно данным сайта ЦИК страны, "Грузинская мечта" получает 52,99%, оппозиционная партия "Коалиция за перемены" — 11,2%, "Единство — Национальное движение" — 9,8%, "Сильная Грузия" — 9,02%, "Гахария — за Грузию" — 8,22%.
Четыре оппозиционные партии преодолевают 5%-ный барьер для получения мест в грузинском парламенте. При этом суммарно их голосов не достаточно для создания парламентского большинства.
Лидер партии Мамука Мдинарадзе ранее заявил, сославшись на первые данные ЦИК республики, что "Грузинская мечта" получает парламентское большинство или около 90 мандатов из 150.
"По нашим подсчетам, это около 90-91 мандатов… мы получили твердое большинство", — сказал он в ходе брифинга.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям требуется преодолеть 5%-ный барьер. Партия, которая набрала больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина требуется поддержка 76 депутатов из 150.
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