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Индонезия показала БРИКС свое доверие, считает эксперт - 26.10.2024, ПРАЙМ
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Индонезия показала БРИКС свое доверие, считает эксперт
Индонезия показала БРИКС свое доверие, считает эксперт - 26.10.2024, ПРАЙМ
Индонезия показала БРИКС свое доверие, считает эксперт
Своим участием в саммите БРИКС в Казани Индонезия продемонстрировала президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, что доверяет БРИКС как... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T18:17+0300
2024-10-26T18:17+0300
экономика
индонезия
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ДЖАКАРТА, 26 окт - ПРАЙМ. Своим участием в саммите БРИКС в Казани Индонезия продемонстрировала президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, что доверяет БРИКС как альтернативе западным системам, в том числе и гегемонии доллара, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни. От Индонезии в саммите БРИКС принял участие вновь назначенный министр иностранных дел Сугионо в качестве специального посланника президента страны Прабово Субианто. Сугионо на саммите "БРИКС плюс" выразил намерение Индонезии присоединиться к организации. "Я думаю, что президент Прабово посредством направления в Казань нового главы МИД продемонстрировал некоторым выдающимся лидерам БРИКС, особенно Путину и Си, "доверие" к тому, что БРИКС сможет сбалансировать мировую экономику, поскольку он предоставляет альтернативу финансовым системам, в которых доминирует Запад", - заявила Конни. По ее словам, БРИКС мог бы обеспечить значительно большую независимость от доллара США, поскольку организация "объединяет крупные, разнообразные экономики, ресурсы и население, что, несомненно, предлагает новый противовес в глобальной торговле, финансах, валюте и экономической политике". Профессор добавила, что задается вопросом, будет ли индонезийский президент стремиться "сделать БРИКС новым альянсом безопасности, если Индонезия присоединится к нему вскоре после встречи в Казани". "Потому что, по моему мнению, если БРИКС станет альянсом безопасности, он потенциально сможет уравновесить западные альянсы, такие как НАТО, предоставив Индонезии больше влияния в вопросах региональной безопасности и сократив слишком большую военную мощь Запада в регионах Юго-Восточной Азии", - пояснила собеседница агентства. На 16-м саммите БРИКС Индонезия была признана одной из 13 стран-партнеров БРИКС. Другими странами Юго-Восточной Азии, признанными странами-партнерами, являются Малайзия, Таиланд и Вьетнам.
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индонезия, брикс, расширение брикс
Экономика, ИНДОНЕЗИЯ, БРИКС, расширение БРИКС
18:17 26.10.2024
 
Индонезия показала БРИКС свое доверие, считает эксперт

Эксперт Конни: Индонезия показала, что доверяет БРИКС как альтернативе Западу

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКазань в преддверии XVI саммита БРИКС
Казань в преддверии XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев
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ДЖАКАРТА, 26 окт - ПРАЙМ. Своим участием в саммите БРИКС в Казани Индонезия продемонстрировала президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, что доверяет БРИКС как альтернативе западным системам, в том числе и гегемонии доллара, заявила РИА Новости аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии, профессор факультета международный отношений СПбГУ Бакри Рахакундини Конни.
От Индонезии в саммите БРИКС принял участие вновь назначенный министр иностранных дел Сугионо в качестве специального посланника президента страны Прабово Субианто. Сугионо на саммите "БРИКС плюс" выразил намерение Индонезии присоединиться к организации.
"Я думаю, что президент Прабово посредством направления в Казань нового главы МИД продемонстрировал некоторым выдающимся лидерам БРИКС, особенно Путину и Си, "доверие" к тому, что БРИКС сможет сбалансировать мировую экономику, поскольку он предоставляет альтернативу финансовым системам, в которых доминирует Запад", - заявила Конни.
По ее словам, БРИКС мог бы обеспечить значительно большую независимость от доллара США, поскольку организация "объединяет крупные, разнообразные экономики, ресурсы и население, что, несомненно, предлагает новый противовес в глобальной торговле, финансах, валюте и экономической политике".
Профессор добавила, что задается вопросом, будет ли индонезийский президент стремиться "сделать БРИКС новым альянсом безопасности, если Индонезия присоединится к нему вскоре после встречи в Казани".
"Потому что, по моему мнению, если БРИКС станет альянсом безопасности, он потенциально сможет уравновесить западные альянсы, такие как НАТО, предоставив Индонезии больше влияния в вопросах региональной безопасности и сократив слишком большую военную мощь Запада в регионах Юго-Восточной Азии", - пояснила собеседница агентства.
На 16-м саммите БРИКС Индонезия была признана одной из 13 стран-партнеров БРИКС. Другими странами Юго-Восточной Азии, признанными странами-партнерами, являются Малайзия, Таиланд и Вьетнам.
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