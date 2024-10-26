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В Турции сделали смелый прогноз по уровню инфляции к 2026 году - 26.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241026/inflyatsiya-852443381.html
В Турции сделали смелый прогноз по уровню инфляции к 2026 году
В Турции сделали смелый прогноз по уровню инфляции к 2026 году - 26.10.2024, ПРАЙМ
В Турции сделали смелый прогноз по уровню инфляции к 2026 году
Турция ожидает снижение инфляции к концу 2026 года до однозначной цифры, она реагирует на программу властей по экономическому развитию страны, заявил министр... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T11:17+0300
2024-10-26T11:17+0300
экономика
турция
инфляция
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АНКАРА, 26 окт – ПРАЙМ. Турция ожидает снижение инфляции к концу 2026 года до однозначной цифры, она реагирует на программу властей по экономическому развитию страны, заявил министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек. Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться: по итогам сентября она упала до 49,38% с 51,97% месяцем ранее, опустившись ниже 50% впервые более чем за год. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что инфляция в стране будет снижаться в ближайшие месяцы, по его словам, население заметит это на рынках. "Мы ожидаем, что к концу 2026 года инфляция снизится до однозначных цифр. Инфляция реагирует на программу, которую мы реализуем", - приводит слова министра, выступившего в США, госагентство Anadolu. По его словам, Турции необходима стабильность цен для поддержания высоких темпов роста.
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турция, инфляция
Экономика, ТУРЦИЯ, инфляция
11:17 26.10.2024
 
В Турции сделали смелый прогноз по уровню инфляции к 2026 году

Шимшек: Турция ожидает однозначной цифры в инфляции к концу 2026 года

© Unsplash/Tolga deniz AranСтамбул, Турция
Стамбул, Турция
© Unsplash/Tolga deniz Aran
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АНКАРА, 26 окт – ПРАЙМ. Турция ожидает снижение инфляции к концу 2026 года до однозначной цифры, она реагирует на программу властей по экономическому развитию страны, заявил министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек.
Годовая инфляция в Турции продолжает замедляться: по итогам сентября она упала до 49,38% с 51,97% месяцем ранее, опустившись ниже 50% впервые более чем за год. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что инфляция в стране будет снижаться в ближайшие месяцы, по его словам, население заметит это на рынках.
"Мы ожидаем, что к концу 2026 года инфляция снизится до однозначных цифр. Инфляция реагирует на программу, которую мы реализуем", - приводит слова министра, выступившего в США, госагентство Anadolu.
По его словам, Турции необходима стабильность цен для поддержания высоких темпов роста.
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ЭкономикаТУРЦИЯинфляция
 
 
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