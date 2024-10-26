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В Иране оценили работу нефтяной промышленности после новой атаки Израиля

В Иране оценили работу нефтяной промышленности после новой атаки Израиля - 26.10.2024, ПРАЙМ

В Иране оценили работу нефтяной промышленности после новой атаки Израиля

Нефтяная промышленность Ирана работает в штатном режиме после атаки Израиля по иранской территории минувшей ночью, заявил министр нефтяной промышленности Ирана... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T14:38+0300

2024-10-26T14:38+0300

2024-10-26T14:38+0300

энергетика

иран

нефтяная отрасль

израиль

атака

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ТЕГЕРАН, 25 окт – ПРАЙМ. Нефтяная промышленность Ирана работает в штатном режиме после атаки Израиля по иранской территории минувшей ночью, заявил министр нефтяной промышленности Ирана Мохсен Пакнежад. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты. "Нефтяная промышленность Ирана работает в штатном режиме после нарушения воздушного пространства страны Израилем ранним утром в субботу", – передает слова министра агентство IRNA. По информации IRNA, ни один из объектов нефтяной промышленности Ирана не пострадал. Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали. Как передавал корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, районе посольства Российской Федерации, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.

https://1prime.ru/20241026/udar-852444186.html

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иран, нефтяная отрасль, израиль, атака