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Авиаперевозчик Delta подал иск на полмиллиарда долларов против CrowdStrike - 26.10.2024, ПРАЙМ
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Авиаперевозчик Delta подал иск на полмиллиарда долларов против CrowdStrike
Авиаперевозчик Delta подал иск на полмиллиарда долларов против CrowdStrike - 26.10.2024, ПРАЙМ
Авиаперевозчик Delta подал иск на полмиллиарда долларов против CrowdStrike
Американская авиакомпания Delta Air Lines подала в пятницу иск в против компании CrowdStrike, требуя возмещения более 500 миллионов долларов ущерба, сообщает... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T05:17+0300
2024-10-26T05:17+0300
глобальный сбой
иск
авиакомпания
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Американская авиакомпания Delta Air Lines подала в пятницу иск в против компании CrowdStrike, требуя возмещения более 500 миллионов долларов ущерба, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на текст судебного иска. "Delta Air Lines в пятницу подала иск против CrowdStrike в (суде в штате - ред.) Джорджия", - сообщает телеканал. По данным CNBC, авиакомпания требует возместить убытки в размере более 500 миллионов долларов, включая судебные издержки и штрафные убытки. По сообщению телеканала, Delta Air Lines заявила, что отключала автоматические обновления от CrowdStrike, однако обновление, приведшее к глобальному сбою, все равно попало на ее компьютеры. По утверждению авиакомпании, приложение CrowdStrike создало и использовало несанкционнированный доступ к системе Windows, которого Delta не разрешала. В начале августа агентство Блумберг сообщило, что Delta Air Lines подтвердила, что подала судебные иски против компаний CrowdStrike и Microsoft, чтобы возместить убытки после сбоя техники, работающей на базе Windows. Как отмечало агентство, авиаперевозчик оценивал прямой ущерб в том квартале в 380 миллионов долларов. Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Управление гражданской авиации США сообщало, что ряд американских авиакомпаний, в числе которых United Airlines, Delta Air Lines, Allegiant Airlines и American Airlines, приостановили полеты из-за проблемы со связью. Ранее телеканал CNBC сообщал, что авиакомпания Delta Air Lines намерена потребовать компенсацию от компаний CrowdStrike и Microsoft за полученный ею ущерб от глобального технического сбоя, произошедшего в июле. Позднее телеканал сообщал, что глава Delta Air Lines Эд Бастиан заявил, что компания CrowdStrike не предложила финансовой помощи для преодоления ущерба, нанесённого глобальным техническим сбоем. Бастиан также заявил, что ущерб от сбоя обойдётся Delta в 500 миллионов долларов, поскольку авиакомпания была вынуждена отменить более четырех тысяч рейсов.
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глобальный сбой, иск, авиакомпания
глобальный сбой, иск, Авиакомпания
05:17 26.10.2024
 
Авиаперевозчик Delta подал иск на полмиллиарда долларов против CrowdStrike

CNBC: авиаперевозчик Delta подал иск против CrowdStrike на $500 млн после глобального сбоя

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Американская авиакомпания Delta Air Lines подала в пятницу иск в против компании CrowdStrike, требуя возмещения более 500 миллионов долларов ущерба, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на текст судебного иска.
"Delta Air Lines в пятницу подала иск против CrowdStrike в (суде в штате - ред.) Джорджия", - сообщает телеканал.
По данным CNBC, авиакомпания требует возместить убытки в размере более 500 миллионов долларов, включая судебные издержки и штрафные убытки.
По сообщению телеканала, Delta Air Lines заявила, что отключала автоматические обновления от CrowdStrike, однако обновление, приведшее к глобальному сбою, все равно попало на ее компьютеры. По утверждению авиакомпании, приложение CrowdStrike создало и использовало несанкционнированный доступ к системе Windows, которого Delta не разрешала.
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Вчера, 22:36
В начале августа агентство Блумберг сообщило, что Delta Air Lines подтвердила, что подала судебные иски против компаний CrowdStrike и Microsoft, чтобы возместить убытки после сбоя техники, работающей на базе Windows. Как отмечало агентство, авиаперевозчик оценивал прямой ущерб в том квартале в 380 миллионов долларов.
Утром 19 июля начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. Управление гражданской авиации США сообщало, что ряд американских авиакомпаний, в числе которых United Airlines, Delta Air Lines, Allegiant Airlines и American Airlines, приостановили полеты из-за проблемы со связью.
Ранее телеканал CNBC сообщал, что авиакомпания Delta Air Lines намерена потребовать компенсацию от компаний CrowdStrike и Microsoft за полученный ею ущерб от глобального технического сбоя, произошедшего в июле. Позднее телеканал сообщал, что глава Delta Air Lines Эд Бастиан заявил, что компания CrowdStrike не предложила финансовой помощи для преодоления ущерба, нанесённого глобальным техническим сбоем. Бастиан также заявил, что ущерб от сбоя обойдётся Delta в 500 миллионов долларов, поскольку авиакомпания была вынуждена отменить более четырех тысяч рейсов.
 
глобальный сбойискАвиакомпания
 
 
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