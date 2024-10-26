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В Британии неожиданно высказались о провале Запада
В Британии неожиданно высказались о провале Запада - 26.10.2024, ПРАЙМ
В Британии неожиданно высказались о провале Запада
Несмотря на большое желание, Запад не смог изолировать Москву, подчеркнул лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. О провале западной политики он... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T13:16+0300
2024-10-26T13:16+0300
2024-10-26T13:16+0300
политика
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Несмотря на большое желание, Запад не смог изолировать Москву, подчеркнул лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. О провале западной политики он написал в социальной сети X."Россия явно не изолирована. Продолжающаяся враждебность к России со стороны западных интриганов саморазрушительна", — объяснил эксперт, отвечая на слова лидеров западных государств о намерении полностью изолировать Россию. Нарезка подобных высказываний сопровождалась кадрами прошедшего в Казани масштабного саммита БРИКС.Именно в ходе встречи глав и представителей заинтересованных в сотрудничестве государств стало понятно, что план НАТО по снижению роли Москвы на международной арене провалился. Помимо этого, БРИКС стала новым двигателем экономического и технологического развития.
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запад, брикс, россия
Политика, ЗАПАД, БРИКС, РОССИЯ
В Британии неожиданно высказались о провале Запада
Британский политик Кертен сообщил о провале попыток Запада изолировать Россию
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ.
Несмотря на большое желание, Запад не смог изолировать Москву, подчеркнул лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. О провале западной политики он написал в социальной сети X
.
"Россия явно не изолирована. Продолжающаяся враждебность к России со стороны западных интриганов саморазрушительна", — объяснил эксперт, отвечая на слова лидеров западных государств о намерении полностью изолировать Россию. Нарезка подобных высказываний сопровождалась кадрами прошедшего в Казани масштабного саммита БРИКС.
Именно в ходе встречи глав и представителей заинтересованных в сотрудничестве государств стало понятно, что план НАТО по снижению роли Москвы на международной арене провалился. Помимо этого, БРИКС стала новым двигателем экономического и технологического развития.
"Пойти на уступки". В Германии обеспокоились расширением БРИКС