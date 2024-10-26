https://1prime.ru/20241026/izolyatsiya-852444557.html

В Британии неожиданно высказались о провале Запада

В Британии неожиданно высказались о провале Запада - 26.10.2024, ПРАЙМ

В Британии неожиданно высказались о провале Запада

Несмотря на большое желание, Запад не смог изолировать Москву, подчеркнул лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. О провале западной политики он... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T13:16+0300

2024-10-26T13:16+0300

2024-10-26T13:16+0300

политика

запад

брикс

россия

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Несмотря на большое желание, Запад не смог изолировать Москву, подчеркнул лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. О провале западной политики он написал в социальной сети X."Россия явно не изолирована. Продолжающаяся враждебность к России со стороны западных интриганов саморазрушительна", — объяснил эксперт, отвечая на слова лидеров западных государств о намерении полностью изолировать Россию. Нарезка подобных высказываний сопровождалась кадрами прошедшего в Казани масштабного саммита БРИКС.Именно в ходе встречи глав и представителей заинтересованных в сотрудничестве государств стало понятно, что план НАТО по снижению роли Москвы на международной арене провалился. Помимо этого, БРИКС стала новым двигателем экономического и технологического развития.

https://1prime.ru/20241026/ustupka-852443264.html

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запад, брикс, россия