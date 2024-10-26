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Израиль парализовал производство баллистических ракет в Иране, сообщили СМИ - 26.10.2024, ПРАЙМ
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Израиль парализовал производство баллистических ракет в Иране, сообщили СМИ
Израиль парализовал производство баллистических ракет в Иране, сообщили СМИ - 26.10.2024, ПРАЙМ
Израиль парализовал производство баллистических ракет в Иране, сообщили СМИ
Израильский удар парализовал производство баллистических ракет в Иране, сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники. | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T22:45+0300
2024-10-26T22:45+0300
политика
израиль
иран
ракетный удар
ракеты
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Израильский удар парализовал производство баллистических ракет в Иране, сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.Отмечается, что удар вывел из строя критически важный компонент иранской программы по разработке баллистических ракет. Целью стали 12 "планетарных смесителей", которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия и являются основной частью ракетного арсенала Ирана, сообщил портал со ссылкой на три израильских источника.Источники также сообщили, что пораженные объекты являются "крайне сложным оборудованием", которое Иран не производит, а якобы заказывает за рубежом, и на их восстановление "может уйти минимум год". Собеседники портала отметили, что у Тегерана все еще остаются внушительные запасы ракет. Высокопоставленный чиновник из США подтвердил слова собеседников портала и заявил, что удар "парализовал" возможности по производству ракет в Иране. Источники из Израиля также утверждают, что при ударе были поражены четыре батареи ПВО, которые якобы защищали Тегеран, а также ядерные и энергетические объекты инфраструктуры Ирана. Ранее агентство Fars сообщило, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. Агентство Tasnim заявляло, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Корреспондент РИА Новости сообщал, что примерно в 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства РФ, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
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израиль
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израиль, иран, ракетный удар, ракеты
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ракетный удар, ракеты
22:45 26.10.2024
 
Израиль парализовал производство баллистических ракет в Иране, сообщили СМИ

Axios: удар Израиля парализовал производство баллистических ракет в Иране

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВиды Тель-Авива
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Израильский удар парализовал производство баллистических ракет в Иране, сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.
Отмечается, что удар вывел из строя критически важный компонент иранской программы по разработке баллистических ракет. Целью стали 12 "планетарных смесителей", которые использовались для производства твердого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия и являются основной частью ракетного арсенала Ирана, сообщил портал со ссылкой на три израильских источника.
Источники также сообщили, что пораженные объекты являются "крайне сложным оборудованием", которое Иран не производит, а якобы заказывает за рубежом, и на их восстановление "может уйти минимум год". Собеседники портала отметили, что у Тегерана все еще остаются внушительные запасы ракет. Высокопоставленный чиновник из США подтвердил слова собеседников портала и заявил, что удар "парализовал" возможности по производству ракет в Иране.
Источники из Израиля также утверждают, что при ударе были поражены четыре батареи ПВО, которые якобы защищали Тегеран, а также ядерные и энергетические объекты инфраструктуры Ирана.
Ранее агентство Fars сообщило, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. Агентство Tasnim заявляло, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Корреспондент РИА Новости сообщал, что примерно в 04.25 мск в центральной части Тегерана, в районе посольства РФ, была слышна вторая серия взрывов, которая длилась около минуты.
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
Израильская атака не затронула ядерные объекты Ирана, заявили в МАГАТЭ
22:31
 
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