https://1prime.ru/20241026/kosmos-852441952.html

Kaspersky назвал страны, которые лучше всего защищены в космосе

Kaspersky назвал страны, которые лучше всего защищены в космосе - 26.10.2024, ПРАЙМ

Kaspersky назвал страны, которые лучше всего защищены в космосе

Самая защищенная космическая инфраструктура - у России, США и Японии, а вот Индии, Китаю и странам Латинской Америки стоит обратить на эту сферу больше... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T07:31+0300

2024-10-26T07:31+0300

2024-10-26T07:32+0300

kaspersky

космос

безопасность

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/17/842191771_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_768d1944197a5497b1e581e81dcc1d37.jpg

ДЕНПАСАР, 26 окт - ПРАЙМ. Самая защищенная космическая инфраструктура - у России, США и Японии, а вот Индии, Китаю и странам Латинской Америки стоит обратить на эту сферу больше внимания, рассказала РИА Новости эксперт Kaspersky GReAT Исабель Манджарес. "Из космических держав наиболее сильные с точки зрения защищенности - США и Россия, у Японии также очень хорошо защищенная инфраструктура. Индии важно обратить больше внимания на информационную безопасность, как и Латинской Америке, у Китая неплохой уровень защищенности", - сообщила она в кулуарах Security Analyst Summit. При этом она отметила, что геополитические конфликты усиливают интенсивность и частоту хакерских атак не только на Земле, но и в космосе. "Россия, например, на ежедневной основе отчитывается о подобных атаках, как и Украина, Израиль и Палестина", - добавила эксперт. Ранее руководитель Роскомнадзора Андрей Липов сообщал, что количество кибератак с февраля 2022 года ежегодно увеличивается на 70%, и запущенная в этом году Национальная система противодействия DDoS-атакам уже отразила свыше 7 тысяч нападений хакеров на российские ресурсы.

https://1prime.ru/20241026/tabak-852441803.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

kaspersky, космос, безопасность