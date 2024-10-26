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Kaspersky назвал страны, которые лучше всего защищены в космосе - 26.10.2024, ПРАЙМ
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Kaspersky назвал страны, которые лучше всего защищены в космосе
Kaspersky назвал страны, которые лучше всего защищены в космосе - 26.10.2024, ПРАЙМ
Kaspersky назвал страны, которые лучше всего защищены в космосе
Самая защищенная космическая инфраструктура - у России, США и Японии, а вот Индии, Китаю и странам Латинской Америки стоит обратить на эту сферу больше... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T07:31+0300
2024-10-26T07:32+0300
kaspersky
космос
безопасность
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ДЕНПАСАР, 26 окт - ПРАЙМ. Самая защищенная космическая инфраструктура - у России, США и Японии, а вот Индии, Китаю и странам Латинской Америки стоит обратить на эту сферу больше внимания, рассказала РИА Новости эксперт Kaspersky GReAT Исабель Манджарес. "Из космических держав наиболее сильные с точки зрения защищенности - США и Россия, у Японии также очень хорошо защищенная инфраструктура. Индии важно обратить больше внимания на информационную безопасность, как и Латинской Америке, у Китая неплохой уровень защищенности", - сообщила она в кулуарах Security Analyst Summit. При этом она отметила, что геополитические конфликты усиливают интенсивность и частоту хакерских атак не только на Земле, но и в космосе. "Россия, например, на ежедневной основе отчитывается о подобных атаках, как и Украина, Израиль и Палестина", - добавила эксперт. Ранее руководитель Роскомнадзора Андрей Липов сообщал, что количество кибератак с февраля 2022 года ежегодно увеличивается на 70%, и запущенная в этом году Национальная система противодействия DDoS-атакам уже отразила свыше 7 тысяч нападений хакеров на российские ресурсы.
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kaspersky, космос, безопасность
kaspersky, космос, безопасность
07:31 26.10.2024 (обновлено: 07:32 26.10.2024)
 
Kaspersky назвал страны, которые лучше всего защищены в космосе

Kaspersky: Лучше всего в космосе защищены Россия, США и Япония

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗвезды
Звезды - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ДЕНПАСАР, 26 окт - ПРАЙМ. Самая защищенная космическая инфраструктура - у России, США и Японии, а вот Индии, Китаю и странам Латинской Америки стоит обратить на эту сферу больше внимания, рассказала РИА Новости эксперт Kaspersky GReAT Исабель Манджарес.
"Из космических держав наиболее сильные с точки зрения защищенности - США и Россия, у Японии также очень хорошо защищенная инфраструктура. Индии важно обратить больше внимания на информационную безопасность, как и Латинской Америке, у Китая неплохой уровень защищенности", - сообщила она в кулуарах Security Analyst Summit.
При этом она отметила, что геополитические конфликты усиливают интенсивность и частоту хакерских атак не только на Земле, но и в космосе. "Россия, например, на ежедневной основе отчитывается о подобных атаках, как и Украина, Израиль и Палестина", - добавила эксперт.
Ранее руководитель Роскомнадзора Андрей Липов сообщал, что количество кибератак с февраля 2022 года ежегодно увеличивается на 70%, и запущенная в этом году Национальная система противодействия DDoS-атакам уже отразила свыше 7 тысяч нападений хакеров на российские ресурсы.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
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07:11
 
kasperskyкосмосбезопасность
 
 
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