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"Чтобы не вякал": в МИД назвали цель кредита Киеву в 50 миллиардов долларов - 26.10.2024, ПРАЙМ
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"Чтобы не вякал": в МИД назвали цель кредита Киеву в 50 миллиардов долларов
"Чтобы не вякал": в МИД назвали цель кредита Киеву в 50 миллиардов долларов - 26.10.2024, ПРАЙМ
"Чтобы не вякал": в МИД назвали цель кредита Киеву в 50 миллиардов долларов
Киевскому режиму дадут многомиллиардный кредит, чтобы Владимир Зеленский отказался от идеи создания ядерного оружия, считает официальный представитель... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T12:42+0300
2024-10-26T12:42+0300
политика
владимир зеленский
запад
ядерное оружие
замороженные российские активы
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Киевскому режиму дадут многомиллиардный кредит, чтобы Владимир Зеленский отказался от идеи создания ядерного оружия, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее стало известно о том, что страны "Большой семерки" согласовали предоставление Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, проценты на который будут выплачены за счет доходов от замороженных российских активов.Захарова объяснила, что план Зеленского по получению места в Североатлантическом альянсе путем ультиматума и шантажа не сработал. Более того, отметила политик, Запад достаточно категорично воспринял идею приобретения Украиной ядерного оружия."Теперь официальная на сегодня формула Зеленского звучит так: "Украина выбирает НАТО". Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов", - подчеркнула дипломат в своем Telegram-канале, добавив, что "абсурдностью" своей политики киевский глава уже вошел в историю.
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владимир зеленский, запад, ядерное оружие, замороженные российские активы
Политика, Владимир Зеленский, ЗАПАД, ядерное оружие, замороженные российские активы
12:42 26.10.2024
 
"Чтобы не вякал": в МИД назвали цель кредита Киеву в 50 миллиардов долларов

Захарова: Киеву дадут кредит на $50 млрд, чтобы Зеленский "не вякал" про ядерное оружие

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Киевскому режиму дадут многомиллиардный кредит, чтобы Владимир Зеленский отказался от идеи создания ядерного оружия, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Ранее стало известно о том, что страны "Большой семерки" согласовали предоставление Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, проценты на который будут выплачены за счет доходов от замороженных российских активов.
Захарова объяснила, что план Зеленского по получению места в Североатлантическом альянсе путем ультиматума и шантажа не сработал. Более того, отметила политик, Запад достаточно категорично воспринял идею приобретения Украиной ядерного оружия.
"Теперь официальная на сегодня формула Зеленского звучит так: "Украина выбирает НАТО". Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов", - подчеркнула дипломат в своем Telegram-канале, добавив, что "абсурдностью" своей политики киевский глава уже вошел в историю.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
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ПолитикаВладимир ЗеленскийЗАПАДядерное оружиезамороженные российские активы
 
 
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