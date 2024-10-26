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"Чтобы не вякал": в МИД назвали цель кредита Киеву в 50 миллиардов долларов

"Чтобы не вякал": в МИД назвали цель кредита Киеву в 50 миллиардов долларов - 26.10.2024, ПРАЙМ

"Чтобы не вякал": в МИД назвали цель кредита Киеву в 50 миллиардов долларов

Киевскому режиму дадут многомиллиардный кредит, чтобы Владимир Зеленский отказался от идеи создания ядерного оружия, считает официальный представитель... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T12:42+0300

2024-10-26T12:42+0300

2024-10-26T12:42+0300

политика

владимир зеленский

запад

ядерное оружие

замороженные российские активы

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Киевскому режиму дадут многомиллиардный кредит, чтобы Владимир Зеленский отказался от идеи создания ядерного оружия, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее стало известно о том, что страны "Большой семерки" согласовали предоставление Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, проценты на который будут выплачены за счет доходов от замороженных российских активов.Захарова объяснила, что план Зеленского по получению места в Североатлантическом альянсе путем ультиматума и шантажа не сработал. Более того, отметила политик, Запад достаточно категорично воспринял идею приобретения Украиной ядерного оружия."Теперь официальная на сегодня формула Зеленского звучит так: "Украина выбирает НАТО". Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов", - подчеркнула дипломат в своем Telegram-канале, добавив, что "абсурдностью" своей политики киевский глава уже вошел в историю.

https://1prime.ru/20241026/pomosch-852441580.html

запад

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владимир зеленский, запад, ядерное оружие, замороженные российские активы