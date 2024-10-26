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Путин подписал закон об увеличении размера целевых отчислений от лотерей

Путин подписал закон об увеличении размера целевых отчислений от лотерей - 26.10.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон об увеличении размера целевых отчислений от лотерей

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2025 года целевых отчислений операторов лотерей в целях повышения уровня финансирования... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T16:07+0300

2024-10-26T16:07+0300

2024-10-26T16:07+0300

экономика

россия

владимир путин

закон

лотереи

отчисления

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2025 года целевых отчислений операторов лотерей в целях повышения уровня финансирования мероприятий по развитию спорта. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Закон предусматривает поэтапное увеличение размера целевых отчислений от лотерей с изменением базы их расчета. Поэтапность, исходя из пояснительной записки к документу, необходима для адаптации операторов лотерей к новому уровню финансовой нагрузки, оптимизации процессов проведения лотерей. Закон устанавливает на 2025 год целевые отчисления в размере 4,2% суммы выручки оператора лотереи от ее проведения за отчетный квартал, на 2026 год - 4,5%, на 2027 год - 5%, с 2028 года - 5,5%. До вступления закона в силу оператор лотереи был обязан ежеквартально перечислять в федеральный бюджет целевые отчисления в размере 10% разницы между суммой его выручки от проведения лотереи за отчетный квартал и суммой сформированного призового фонда за этот период. Эти отчисления используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, включая мероприятия по развитию физкультуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Согласно пояснительной записке, поступления целевых отчислений от лотерей в федеральный бюджет в 2021 году составили 2,602 миллиарда рублей, в 2022 году - 2,933 миллиарда, в 2023 году - 3,548 миллиарда рублей, или 3,9% выручки от проведения лотерей. Реализация же закона, исходя из финансово-экономического обоснования к нему, позволит увеличить такие поступления в бюджет в 2025 году до 3,9 миллиарда рублей, в 2026 году - до 4,1 миллиарда, в 2027 году - до 4,56 миллиарда рублей. В 2028 году объем целевых отчислений от лотерей может составить 5,8 миллиарда рублей, сообщал замглавы Минфина РФ Иван Чебесков. Поэтапное повышение отчислений смягчит возможное финансовое давление на бизнес и позволит операторам лотерей планировать деятельность с учетом новых ставок, отмечал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Изменения также будут способствовать улучшению управления и контроля в этой сфере, что в свою очередь укрепляет доверие общественности к лотереям как к инструменту финансирования социальных проектов, полагает депутат.

https://1prime.ru/20241025/dolya-852430709.html

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россия, владимир путин, закон, лотереи, отчисления