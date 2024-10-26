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Маск начал свой бизнес в США нелегально, считает Washington Post - 26.10.2024, ПРАЙМ
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Маск начал свой бизнес в США нелегально, считает Washington Post
Маск начал свой бизнес в США нелегально, считает Washington Post - 26.10.2024, ПРАЙМ
Маск начал свой бизнес в США нелегально, считает Washington Post
Предприниматель Илон Маск, который критикует нелегальных мигрантов, сам начал свой бизнес в США на незаконных основаниях, утверждает издание Washington Post. | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T22:12+0300
2024-10-26T22:12+0300
политика
сша
илон маск
трудовые мигранты
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск, который критикует нелегальных мигрантов, сам начал свой бизнес в США на незаконных основаниях, утверждает издание Washington Post. Авторы публикации заявили со ссылкой на бывших партнеров предпринимателя, что "уроженец Южной Африки Илон Маск нелегально работал в США". По данным Washington Post, Маск прибыл в Пало-Алто в 1995 году с целью обучения в Стэнфордском университете, но так и не поступил на курсы, а вместо этого работал над своим стартапом. Издание утверждает, что из-за непоступления на курсы, у Маска не появилось законных оснований оставаться на территории США. Предприниматель не имел законного права трудится в США во время создания компании Zip2, которая разрабатывала электронные карты и бизнес-справочники для СМИ и была продана в 1999 году, пишет WP. Отмечается, что Маск не ответил на запрос о комментариях. Предприниматель и ранее критиковал администрацию Джо Байдена за "активное содействие нелегальной миграции". По словам Маска, она вместо охраны границ "расстилает красную дорожку". При этом Маск поддерживает рост законной иммиграции и выступает не против нее, а "против того, чтобы огромное число непроверенных людей наводняло Америку".
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сша, илон маск, трудовые мигранты
Политика, США, Илон Маск, Трудовые мигранты
22:12 26.10.2024
 
Маск начал свой бизнес в США нелегально, считает Washington Post

WP: Маск, критикующий нелегальных мигрантов, сам начал бизнес в США незаконно

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск, который критикует нелегальных мигрантов, сам начал свой бизнес в США на незаконных основаниях, утверждает издание Washington Post.
Авторы публикации заявили со ссылкой на бывших партнеров предпринимателя, что "уроженец Южной Африки Илон Маск нелегально работал в США".
По данным Washington Post, Маск прибыл в Пало-Алто в 1995 году с целью обучения в Стэнфордском университете, но так и не поступил на курсы, а вместо этого работал над своим стартапом. Издание утверждает, что из-за непоступления на курсы, у Маска не появилось законных оснований оставаться на территории США. Предприниматель не имел законного права трудится в США во время создания компании Zip2, которая разрабатывала электронные карты и бизнес-справочники для СМИ и была продана в 1999 году, пишет WP.
Отмечается, что Маск не ответил на запрос о комментариях.
Предприниматель и ранее критиковал администрацию Джо Байдена за "активное содействие нелегальной миграции". По словам Маска, она вместо охраны границ "расстилает красную дорожку". При этом Маск поддерживает рост законной иммиграции и выступает не против нее, а "против того, чтобы огромное число непроверенных людей наводняло Америку".
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ПолитикаСШАИлон МаскТрудовые мигранты
 
 
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