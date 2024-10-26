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В Кировской области разбился вертолет Ми-2, погибли три человека
В Кировской области разбился вертолет Ми-2, погибли три человека - 26.10.2024, ПРАЙМ
В Кировской области разбился вертолет Ми-2, погибли три человека
В Кировской области в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 погибли три человека. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T19:14+0300
2024-10-26T19:14+0300
2024-10-26T19:28+0300
происшествия
россия
кировская область
ми-2
авиакатастрофа
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. В Кировской области в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 погибли три человека. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. В сообщении сказано, что спасатели МЧС обнаружили тела троих погибших. Ранее ведомство сообщало, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области у деревни Белеенки. Предварительно, на борту находились четыре человека.Глава региона Александр Соколов позднее сообщил, что этот Ми-2 является вертолетом санавиации, который работал в Даровском."Чуть раньше 18.00 вертолет вылетел обратно и через несколько минут упал. Пациентов на борту не было. По предварительным данным, в кабине находились пилот, врач и два фельдшера", — написал Соколов в своем Telegram-канале.Он отметил, что на месте падения вертолета работают все оперативные службы. В Даровской экстренно выехали первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и начальник ГУ МЧС по Кировской области Алексей Аникин.
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россия, кировская область, ми-2, авиакатастрофа
Происшествия, РОССИЯ, Кировская область, Ми-2, авиакатастрофа
В Кировской области разбился вертолет Ми-2, погибли три человека
МЧС: в Кировской области вертолет Ми-2 разбился в лесу, погибли три человека
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. В Кировской области в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 погибли три человека. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
В сообщении сказано, что спасатели МЧС обнаружили тела троих погибших.
Ранее ведомство сообщало, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в лесу в Кировской области у деревни Белеенки. Предварительно, на борту находились четыре человека.
Глава региона Александр Соколов позднее сообщил, что этот Ми-2 является вертолетом санавиации, который работал в Даровском.
"Чуть раньше 18.00 вертолет вылетел обратно и через несколько минут упал. Пациентов на борту не было. По предварительным данным, в кабине находились пилот, врач и два фельдшера", — написал Соколов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на месте падения вертолета работают все оперативные службы. В Даровской экстренно выехали первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов и начальник ГУ МЧС по Кировской области Алексей Аникин.
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