https://1prime.ru/20241026/mi2-852450183.html

Число погибших при крушении вертолета Ми-2 возросло до четырех человек

Число погибших при крушении вертолета Ми-2 возросло до четырех человек - 26.10.2024, ПРАЙМ

Число погибших при крушении вертолета Ми-2 возросло до четырех человек

Количество погибших в результате крушении вертолета Ми-2 в Кировской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщило МЧС России в своем... | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T19:54+0300

2024-10-26T19:54+0300

2024-10-26T19:54+0300

происшествия

россия

кировская область

мчс россии

ми-2

авиакатастрофа

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Количество погибших в результате крушении вертолета Ми-2 в Кировской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, спасатели обнаружили тело четвертого погибшего. Ранее МЧС сообщало о жесткой посадке вертолета Ми-2 в лесу в Кировской области, в результате которой погибли три человека.

https://1prime.ru/20241026/zaklyuchennyy-852449088.html

кировская область

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россия, кировская область, мчс россии, ми-2, авиакатастрофа