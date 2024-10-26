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Число погибших при крушении вертолета Ми-2 возросло до четырех человек - 26.10.2024, ПРАЙМ
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Число погибших при крушении вертолета Ми-2 возросло до четырех человек
Число погибших при крушении вертолета Ми-2 возросло до четырех человек - 26.10.2024, ПРАЙМ
Число погибших при крушении вертолета Ми-2 возросло до четырех человек
Количество погибших в результате крушении вертолета Ми-2 в Кировской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщило МЧС России в своем... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T19:54+0300
2024-10-26T19:54+0300
происшествия
россия
кировская область
мчс россии
ми-2
авиакатастрофа
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Количество погибших в результате крушении вертолета Ми-2 в Кировской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, спасатели обнаружили тело четвертого погибшего. Ранее МЧС сообщало о жесткой посадке вертолета Ми-2 в лесу в Кировской области, в результате которой погибли три человека.
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россия, кировская область, мчс россии, ми-2, авиакатастрофа
Происшествия, РОССИЯ, Кировская область, МЧС России, Ми-2, авиакатастрофа
19:54 26.10.2024
 
Число погибших при крушении вертолета Ми-2 возросло до четырех человек

МЧС: число погибших при крушении вертолета Ми-2 в Кировской области выросло до 4

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк% Техника МЧС РФ
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Количество погибших в результате крушении вертолета Ми-2 в Кировской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, спасатели обнаружили тело четвертого погибшего.
Ранее МЧС сообщало о жесткой посадке вертолета Ми-2 в лесу в Кировской области, в результате которой погибли три человека.
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ПроисшествияРОССИЯКировская областьМЧС РоссииМи-2авиакатастрофа
 
 
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