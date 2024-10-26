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В МИД прокомментировали решение ЕС о выдаче Украине дополнительного кредита

В МИД прокомментировали решение ЕС о выдаче Украине дополнительного кредита - 26.10.2024, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали решение ЕС о выдаче Украине дополнительного кредита

Решение ЕС о предоставлении Киеву дополнительного кредита на сумму 35 млрд долларов является мошеннической схемой Брюсселя по присвоению чужой собственности. Об | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T19:23+0300

2024-10-26T19:23+0300

2024-10-26T19:23+0300

политика

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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Решение ЕС о предоставлении Киеву дополнительного кредита на сумму 35 млрд долларов является мошеннической схемой Брюсселя по присвоению чужой собственности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.Ранее совет ЕС утвердил предоставление Украине кредита на сумму 35 млрд евро на срок до 45 лет с погашением из доходов от замороженных активов РФ. Захарова отметила, что решительный ответ российской стороны на очередную попытку ЕС прикарманить доходы от замороженных активов РФ не заставит себя ждать. Представитель МИД подчеркнула, что решение союза — это "очередная мошенническая схема Брюсселя по присвоению чужой собственности, которую ЕС совместно с США и остальными "подельниками" разработал в целях компенсации собственных расходов на финансирование киевского режима".

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россия, мид рф, мария захарова, замороженные российские активы, ес, украина