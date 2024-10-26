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В Минфине оценили, что мешает работе МВФ
В Минфине оценили, что мешает работе МВФ - 26.10.2024, ПРАЙМ
В Минфине оценили, что мешает работе МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк являются правильными площадками для улучшения международной валютно-финансовой системы, но им мешает... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T05:06+0300
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МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк являются правильными площадками для улучшения международной валютно-финансовой системы, но им мешает политизированность, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков."МВФ и Всемирный банк - это правильные площадки для этого, то есть здесь огромная экспертиза сосредоточена со всего мира, здесь огромные ресурсы и возможности для проведения этой работы, но мешает политизация", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.Как отметил Чебесков, когда МВФ начинает руководствоваться политическим посылом только некоторых стран-акционеров, то это начинает разрушать модель его работы, что вызывает сожаление.
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минфин, мвф
В Минфине оценили, что мешает работе МВФ
Чебесков: когда МВФ руководствуется политическим посылом ряда стран, это разрушает фонд
МОСКВА, 26 окт - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк являются правильными площадками для улучшения международной валютно-финансовой системы, но им мешает политизированность, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"МВФ и Всемирный банк - это правильные площадки для этого, то есть здесь огромная экспертиза сосредоточена со всего мира, здесь огромные ресурсы и возможности для проведения этой работы, но мешает политизация", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Как отметил Чебесков, когда МВФ начинает руководствоваться политическим посылом только некоторых стран-акционеров, то это начинает разрушать модель его работы, что вызывает сожаление.
В МВФ отметили сотрудничество в Международном валютно-финансовом комитете