https://1prime.ru/20241026/nabiullina-852447632.html

Президент Сербии назвал Набиуллину гением

Президент Сербии назвал Набиуллину гением - 26.10.2024, ПРАЙМ

Президент Сербии назвал Набиуллину гением

Президент Сербии Александр Вучич назвал председателя Банка России Эльвиру Набиуллину гением из-за устойчивости экономики РФ. | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T16:04+0300

2024-10-26T16:04+0300

2024-10-26T16:04+0300

политика

россия

сербия

александр вучич

эльвира набиуллина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851547307_0:129:3185:1920_1920x0_80_0_0_1511ea9b40b436b0cfb5945e69bed83a.jpg

БЕЛГРАД, 26 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич назвал председателя Банка России Эльвиру Набиуллину гением из-за устойчивости экономики РФ. "Набиуллина — гений, но российская экономика — это военная экономика и с трудностями функционирует сейчас", — сказал он в эфире телеканала TV Prva. Вучич напомнил, что ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку до 21% годовых. У Сербии ключевая ставка составляет 5,75%. Он также отметил, что в РФ инфляция в прошлом году была вдвое выше, чем в Сербии. По словам президента Сербии, Люди должны это иметь в виду, что "эта женщина – гений" и для него является неожиданностью то, как Россия держится. "Но та экономика медленнее развивается, чем наша, и пропорционально числу жителей слабее нашей", — заявил Вучич. Набиуллина сообщила в ходе пресс-конференции в пятницу, что ЦБ ожидает, что цель по инфляции будет достигнута в первой половине 2026 года. Регулятор в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку — сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Согласно обновленному среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году — 4,5-5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году.

https://1prime.ru/20241025/stavka-852425653.html

сербия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сербия, александр вучич, эльвира набиуллина