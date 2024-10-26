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Президент Сербии назвал Набиуллину гением - 26.10.2024, ПРАЙМ
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Президент Сербии назвал Набиуллину гением
Президент Сербии назвал Набиуллину гением - 26.10.2024, ПРАЙМ
Президент Сербии назвал Набиуллину гением
Президент Сербии Александр Вучич назвал председателя Банка России Эльвиру Набиуллину гением из-за устойчивости экономики РФ. | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T16:04+0300
2024-10-26T16:04+0300
политика
россия
сербия
александр вучич
эльвира набиуллина
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БЕЛГРАД, 26 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич назвал председателя Банка России Эльвиру Набиуллину гением из-за устойчивости экономики РФ. "Набиуллина — гений, но российская экономика — это военная экономика и с трудностями функционирует сейчас", — сказал он в эфире телеканала TV Prva. Вучич напомнил, что ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку до 21% годовых. У Сербии ключевая ставка составляет 5,75%. Он также отметил, что в РФ инфляция в прошлом году была вдвое выше, чем в Сербии. По словам президента Сербии, Люди должны это иметь в виду, что "эта женщина – гений" и для него является неожиданностью то, как Россия держится. "Но та экономика медленнее развивается, чем наша, и пропорционально числу жителей слабее нашей", — заявил Вучич. Набиуллина сообщила в ходе пресс-конференции в пятницу, что ЦБ ожидает, что цель по инфляции будет достигнута в первой половине 2026 года. Регулятор в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку — сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Согласно обновленному среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году — 4,5-5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году.
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россия, сербия, александр вучич, эльвира набиуллина
Политика, РОССИЯ, СЕРБИЯ, Александр Вучич, Эльвира Набиуллина
16:04 26.10.2024
 
Президент Сербии назвал Набиуллину гением

Президент Сербии Вучич назвал Набиуллину гением из-за устойчивости экономики РФ

© Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
© Григорий Сысоев
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БЕЛГРАД, 26 окт – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич назвал председателя Банка России Эльвиру Набиуллину гением из-за устойчивости экономики РФ.
"Набиуллина — гений, но российская экономика — это военная экономика и с трудностями функционирует сейчас", — сказал он в эфире телеканала TV Prva.
Вучич напомнил, что ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку до 21% годовых. У Сербии ключевая ставка составляет 5,75%. Он также отметил, что в РФ инфляция в прошлом году была вдвое выше, чем в Сербии.
По словам президента Сербии, Люди должны это иметь в виду, что "эта женщина – гений" и для него является неожиданностью то, как Россия держится.
"Но та экономика медленнее развивается, чем наша, и пропорционально числу жителей слабее нашей", — заявил Вучич.
Набиуллина сообщила в ходе пресс-конференции в пятницу, что ЦБ ожидает, что цель по инфляции будет достигнута в первой половине 2026 года. Регулятор в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку — сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Согласно обновленному среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году — 4,5-5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
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ПолитикаРОССИЯСЕРБИЯАлександр ВучичЭльвира Набиуллина
 
 
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