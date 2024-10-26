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Поставят на место. Как изменятся цены на маркетплейсах из-за нового налога

Поставят на место. Как изменятся цены на маркетплейсах из-за нового налога - 26.10.2024, ПРАЙМ

Поставят на место. Как изменятся цены на маркетплейсах из-за нового налога

Власти планируют обложить НДС товары из-за рубежа, продающиеся на маркетплейсах. Как это повлияет на цены, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга | 26.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-26T02:02+0300

2024-10-26T02:02+0300

2024-10-26T02:02+0300

эксклюзив

маркетплейс

интернет-торговля

интернет-магазин

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МОСКВА, 26 окт – ПРАЙМ. Власти планируют обложить НДС товары из-за рубежа, продающиеся на маркетплейсах. Как это повлияет на цены, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Перепелкин.Сегодня импортные товары, которые россияне заказывают в интернет-магазинах, налогом не облагаются. Минфин предлагает не устанавливать предельных порогов, а собирать НДС "прямо с нуля". Взимать налог и перечислять его в ФНС должны будут сами торговые площадки.По словам Перепелкина, введение НДС на импортные товары, продаваемые на маркетплейсах в России, может естественным образом привести к росту цен на них. Это связано с тем, что продавцы будут вынуждены включать налог в конечную стоимость товара для покупателей."Эта ситуация неизбежна, поскольку ценообразование - вещь тонкая, и предприниматели не могут брать на себя дополнительные расходы, покрывающие возникшие налоговые и пошлинные выплаты", - объяснил эксперт.По его словам, многие компании оперируют прибылью, сравнимой в процентном выражении с размерами некоторых налоговых отчислений, и делают ставку на объемы продаж и оборот товара. Однако Минфин готов обсудить с бизнесом возможный переходный период и размер ставки налога, что может смягчить влияние на цены.Сохранение порога беспошлинного ввоза товаров на уровне 200 евро также может немного снизить рост цен для отдельных товаров, стоимость которых не превышает этот порог.Кроме того, недавнее освобождение маркетплейсов от ответственности за нарушение прав на интеллектуальную собственность может повлиять на широту ассортимента, в том числе и ценового предложения, а также снизит риски для продавцов и, возможно, уменьшит их дополнительные издержки.Конечно, отдельные нечестные предприниматели на волне этих изменений и под их прикрытием могут поднять цены на свой ассортимент независимо от места его поступления и действующих сборов. "Но в современных условиях прозрачного ценообразования и высокой конкуренции рынок довольно быстро поставит их на место", - считает маркетолог.Таким образом, цены на импортные товары на маркетплейсах на фоне новостей о введении новой дополнительной налоговой ставки могут вырасти. "Но степень роста будет зависеть от окончательных условий введения НДС и пошлин, а также от переговоров с бизнесом", - резюмировал Перепелкин.

https://1prime.ru/20241016/marketpleysy-852207702.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, маркетплейс, интернет-торговля, интернет-магазин