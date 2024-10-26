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"Нет лучше друга": в Сербии высказались об отношениях с Россией - 26.10.2024, ПРАЙМ
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"Нет лучше друга": в Сербии высказались об отношениях с Россией
"Нет лучше друга": в Сербии высказались об отношениях с Россией - 26.10.2024, ПРАЙМ
"Нет лучше друга": в Сербии высказались об отношениях с Россией
Россия - близкий друг и важный партнер для Сербии, считает сербский министр без портфеля Ненад Попович. | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T08:27+0300
2024-10-26T08:27+0300
политика
сербия
россия
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КАЗАНЬ, 26 окт — ПРАЙМ. Россия - близкий друг и важный партнер для Сербии, считает сербский министр без портфеля Ненад Попович. "Мы Россию считаем братской страной. Для Сербии нет ближе страны и нет лучше друга, это исторически доказано", - подчеркнул он в беседе с РИА Новости, добавив, что предки сербов и русских имели тесные отношения и даже воевали вместе. Он также вспомнил, что единственными странами, поддержавшими сербов в 1999 году, были Россия и Белоруссия. По словам Поповича, такое мнение разделяет 90% населения страны. Министр заключил, что направленные против сербов санкции связаны именно с этим.
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сербия, россия
Политика, СЕРБИЯ, РОССИЯ
08:27 26.10.2024
 
"Нет лучше друга": в Сербии высказались об отношениях с Россией

Попович: для Сербии нет ближе страны и друга лучше, чем Россия

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© POOL
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КАЗАНЬ, 26 окт — ПРАЙМ. Россия - близкий друг и важный партнер для Сербии, считает сербский министр без портфеля Ненад Попович.
"Мы Россию считаем братской страной. Для Сербии нет ближе страны и нет лучше друга, это исторически доказано", - подчеркнул он в беседе с РИА Новости, добавив, что предки сербов и русских имели тесные отношения и даже воевали вместе. Он также вспомнил, что единственными странами, поддержавшими сербов в 1999 году, были Россия и Белоруссия.
По словам Поповича, такое мнение разделяет 90% населения страны. Министр заключил, что направленные против сербов санкции связаны именно с этим.
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